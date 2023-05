Γενεύη: Ακτιβιστές για το κλίμα διέκοψαν για λίγο την αεροπορική κυκλοφορία

Ακτιβιστές για το κλίμα κατέλαβαν την Τρίτη ένα τμήμα του ασφαλτοτάπητα του διεθνούς αεροδρομίου της Γενεύης αναγκάζοντας τις αερολιμενικές αρχές να διακόψουν για λίγο την αεροπορική κυκλοφορία, ανέφερε το αεροδρόμιο της Γενεύης.

«Λόγω εφόδου ανθρώπων στον ασφαλτοτάπητα, η αεροπορική κυκλοφορία διακόπηκε για λίγο στο Αεροδρόμιο της Γενεύης», ανέφερε ένα tweet στον επίσημο λογαριασμό του αεροδρομίου, προτού διευκρινίσει μερικά λεπτά αργότερα πως η κυκλοφορία επαναλήφθηκε «σταδιακά από τις 12:40» (13:40 ώρα Ελλάδας).

Λίγο νωρίτερα, οι ακτιβιστές του κλίματος είχαν πραγματοποιήσει παρέμβαση στο σαλόνι επιχειρηματικών τζετ που πραγματοποιείται όχι πολύ μακριά από την πίστα του αεροδρομίου.

Περίπου εκατό ακτιβιστές του κλίματος από τις οργανώσεις Greenpeace, Stay Grounded, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion και άλλες οργανώσεις του κινήματος για το κλίμα από 17 χώρες πραγματοποίησαν παρέμβαση στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό σαλόνι πώλησης ιδιωτικών τζετ, το European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) που διεξάγεται στη Γενεύη, απαιτώντας την απαγόρευση των ιδιωτικών τζετ, υπογραμμίζει ανακοίνωση της Greenpeace.

BREAKING: More than 100 activists from 17 countries are taking action to #BanPrivateJets at #EBACE2023, the biggest business aviation sales event in Europe and exposing the super rich’s pollution 👇🧵✈️ pic.twitter.com/rC3Svks0gI

— Greenpeace International (@Greenpeace) May 23, 2023