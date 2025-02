GenAI Empowered Educators: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εποχή της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων», υποστηρίζει το καινοτόμο διαδραστικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών «GenAI Empowered Educators» που υλοποιείται από το The Tipping Point και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτικών στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με την ευκαιρία της εκκίνησης του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, συνάντηση του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου. Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε η σημασία της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτικών στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναδείχθηκε η αξία της συνέργειας μεταξύ φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση πρωτοβουλιών με ευρύτερο θετικό αντίκτυπο σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η εκπαίδευση.

Στην συνάντηση παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σπυρίδων Δουκάκης και η Co-Founder & Director του The Tipping Point κα Αμαλία Κωνσταντακοπούλου, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά τις παραμέτρους λειτουργίας του προγράμματος και τις νέες δυνατότητες που αυτό προσφέρει στους εκπαιδευτικούς για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα ο κ. Πιερρακάκης τόνισε: «Αγκαλιάζουμε την πρωτοβουλία της Πειραιώς, του The Tipping Point και φυσικά του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που αφορά στην επιμόρφωση 700 εκπαιδευτικών πάνω σε εργαλεία Gen AI. Στην εποχή που ζούμε, η επιμόρφωση αυτή είναι απολύτως επιβεβλημένη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε συνολικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και ο πυρήνας του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι οι εκπαιδευτικοί μας. Τέτοιου τύπου εργαλεία επιμόρφωσης είναι απαραίτητα ώστε να αγκαλιάσουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή της τεχνητής νοημοσύνης και να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τα εργαλεία αυτά με τον πιο παραγωγικό και πρόσφορο τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα θα βρει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς μας».

Από την πλευρά του ο κ. Μεγάλου, αφού ευχαρίστησε τον υπουργό Παιδείας για το ενδιαφέρον και την ένθερμη υποστήριξή του στην πρωτοβουλία αυτή, υπογράμμισε: «Η Πειραιώς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υποστηρίζει τη νέα γενιά για την απόκτηση των εφοδίων εκείνων που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που αγκαλιάζει την καινοτομία. Συνεχίζουμε σταθερά να ενθαρρύνουμε έμπρακτα τον εμπλουτισμό των γνωστικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μας ώστε να προετοιμάσουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Η εκπαίδευση της νέας γενιάς και η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση αποτελούν κεντρική στρατηγική επιλογή εταιρικής υπευθυνότητας για την Πειραιώς και με συνέργειες όπως αυτή συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη νέα γενιά».

Ο κ. Δουκάκης επεσήμανε: «Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συνεχίζει να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς με μια ακόμη δυναμική πρωτοβουλία επιμόρφωσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσα από το πρόγραμμα «GenAI Empowered Educators», σε συνεργασία με το The Tipping Point και την Τράπεζα Πειραιώς, δίνουμε στους εκπαιδευτικούς τα εφόδια να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν, να προσαρμόσουν και να αξιοποιήσουν την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας. Συνεχίζουμε μαζί για την εκπαίδευση».

Η κυρία Κωνσταντακοπούλου, υπογράμμισε: «Έχουμε παρατηρήσει, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, ότι οι μαθητές/τριες έχουν εξοικειωθεί πολύ με εργαλεία Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν την απόσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί. Το πρόγραμμα «GenAI Empowered Educators» όχι μόνο καλύπτει αυτή την απόσταση, αλλά τους δίνει και εργαλεία για να κάνουν πολύ πιο αποτελεσματικά την δική τους δουλειά, με ροές εργασίας οι οποίες είναι κατάλληλες για τον/την κάθε εκπαιδευτικό σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και ειδικότητες. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε για το πρόγραμμα αυτό με το Υπουργείο Παιδείας και την Τράπεζα Πειραιώς».

Το πρόγραμμα «GenAI Empowered Educators» απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος (digital divide) και στη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI) στην εκπαίδευση. Με την εν λόγω επιμόρφωση, επιδιώκεται η προετοιμασία της νέας γενιάς, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις σύγχρονες τεχνολογίες και ενισχύοντας τον ρόλο των εκπαιδευτικών στη δημιουργία ενός ψηφιακά συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος.

Μέσα από το πρόγραμμα «GenAI Empowered Educators», εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, ακόμη και από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις για την κατανόηση και την εφαρμογή GenAI τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα επιτρέπει τη συμμετοχή έως 700 εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες, ανεξαρτήτως επιπέδου εξοικείωσης με την τεχνολογία, στους οποίους προσφέρεται η δυνατότητα να:

αναπτύξουν δεξιότητες για την υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση εργαλείων GenAI,

εκσυγχρονίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύοντας τον ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί,

καλλιεργήσουν μια υγιή και ισορροπημένη σχέση μεταξύ της νέας γενιάς και των GenAI εργαλείων.

Συνδυάζοντας θεωρητική κατάρτιση (learning by studying) και πρακτική εξάσκηση (learning by doing), το πρόγραμμα δημιουργεί μια δυναμική κοινότητα εκπαιδευτικών, που συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, και περιλαμβάνει:

ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω επιμορφωτικών βίντεο,

σύγχρονες επιμορφώσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ειδικότητας,

εξειδικευμένη ψηφιακή πλατφόρμα, που συνδυάζει την GenAI με την ανθρώπινη γνώση και εμπειρία, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους,

εργαστήρια πρακτικής εξάσκησης και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, ώστε να εξοικειωθούν με τη χρήση GenAI εργαλείων και να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν και να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα «GenAI Empowered Educators» ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://www.genaieducation.gr/ από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2025, ώρα 12:00 μ.μ., έως τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2025, ώρα 12:00 μ.μ.

