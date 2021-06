GB News: Δεν διαφημίζονται οι εταιρείες επειδή είναι δεξιό

Ενα νέο κανάλι εκπέμπει από τις 13 Ιουνίου στο Νησί: είναι το GB News, δεξιότατο από πολιτικής απόψεως, που σηματοδοτεί την προσαρμογή της Βρετανίας στις αμερικανικές τηλεοπτικές επιταγές τύπου Fox. Ο σκώτος δημοσιογράφος Αντριου Νιλ, επαγγελματίας που έχει εργαστεί σε μεγάλα Μέσα (BBC, Sunday Times, Daily Mail κ.ά.), θεωρείται ο εγκέφαλος που κινεί τα νήματα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο το GB News έκανε το ντεμπούτο του, και απεδείχθη ότι είναι ένα δεξιό κανάλι ειδήσεων που έχει δεδηλωμένο στόχο να αμφισβητήσει την «πολιτική ορθότητα» και τα Μέσα τα οποία την εκφράζουν, όπως το παραδοσιακό BBC λόγου χάρη.

Ωστόσο, υπό την πίεση των διαδικτυακών ακτιβιστών, πολλές μεγάλες εταιρείες, μεταξύ τους οι IΚΕΑ και NIVEA, απέσυραν το ενδιαφέρον τους να διαφημιστούν σε αυτό. Ο Νιλ εξέλαβε τη στάση τους σαν απόπειρα μποϊκοτάζ και νευρίασε.

How many other channels have you watched before deciding to advertise?

I will be looking at brands to decide if they are fit to advertise with us.

I will have something to say about that and more on a special Media Watch tonight @GBNEWS 8pm on Andrew Neil. https://t.co/2nMnsHKk4Z

— Andrew Neil (@afneil) June 17, 2021