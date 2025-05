Γάζα: Βρέθηκε το πτώμα του Μοχάμεντ Σινουάρ;

Η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τον στρατό του Ισραήλ, ωστόσο κυκλοφόρησε στα αραβικά media σαν πραγματική. Πρώτοι οι Σαουδάραβες έγραψαν ότι ο Μοχάμεντ Σινουάρ ή «Σκιά», αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, του αρχηγού της Χαμάς που εξοντώθηκε από τους Ισραηλινούς τον περασμένο Οκτώβριο έπειτα από απηνή καταδίωξη, βρέθηκε και αυτός νεκρός και ότι το πτώμα του ανακαλύφθηκε μέσα σε σήραγγες στη Χαν Γιούνις. Ο Μοχάμεντ εικάζεται ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μοχάμεντ, γεννημένος το 1975 και συνεπώς 14 χρόνια νεότερος του Γιαχία, αντικατέστησε τον αδελφό του στην ηγεσία των παλαιστινίων τζιχαντιστών από τον Οκτώβριο και έπειτα, μάλιστα κατά τον Τζανλούκα Ντι Φέο της Repubblica επέβαλε και σκληρότερη γραμμή. Οι δεξιότητές του ήταν στρατιωτικές. Το 1991 συνελήφθη από τους Ισραηλινούς, αλλά απελευθερώθηκε ύστερα από εννεάμηνη κράτηση. Υπήρξε κρατούμενος και της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, πολιτικής αντίπαλου της Χαμάς, το 1997.

Φίλοι και εχθροί βάφτισαν τον Μοχάμεντ με το παρατσούκλι «Η σκιά» επειδή παρέμενε πάντα αθέατος και υπό κάλυψη. Μάλιστα για λόγους μυστικότητας και συνωμοτισμού είχε παραλείψει να παρευρεθεί και στην κηδεία του πατέρα του. Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, το 2022, όπου κανείς δεν είδε το πρόσωπό του, δήλωσε: «Είμαι άγνωστος! Μεγάλο μέρος του λαού της Γάζας δεν μπορεί να με αναγνωρίσει». Και ο Ντι Φέο πέρασε στις υπόλοιπες συστάσεις .

Muhammad Sinwar is responsible for the construction of the largest Hamas tunnel the IDF has ever found (so far).

We will not rest until all those behind the October 7 Massacre face the consequences of their inhumane actions. pic.twitter.com/8DLVxiRBSt

— Israel Defense Forces (@IDF) December 20, 2023