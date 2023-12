Γάζα: Σκοτώθηκε ένας όμηρος στα χέρια της Χαμάς

Ενας 25χρονος ισραηλινός πολίτης, όμηρος της Χαμάς, σκοτώθηκε αυτή την εβδομάδα ενώ κρατείτο στον παλαιστινιακό θύλακα,

Τον θάνατό του επιβεβαίωσαν το κιμπούτς Μπεέρι όπου ζούσε και οργάνωση των οικογενειών των ομήρων. Τον είχαν ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες οι τρομοκράτες, δίνοντας βίντεο στη δημοσιότητα, στο οποίο ισχυρίζονταν ότι φαινόταν το πτώμα του ομήρου, που ψευδώς ανέφεραν ως στρατιώτη.

«Με βαθιά θλίψη και ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε τον φόνο του Σαχάρ Μπαρούχ (25 ετών), που είχαν απαγάγει από το σπίτι του οι τρομοκράτες της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου», σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του κιμπούτς και του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η γιαγιά του και αδελφός του δολοφονήθηκαν από τους τρομοκράτες μπροστά του, την ημέρα της επίθεσης.

Hamas released a horrific video of Israeli hostage, Sahar Baruch, today.

Sahar was abducted by terrorists from Kibbutz Be’eri on Oct 7. He was with his grandmother and little brother when Hamas attacked. Sahar ran back into his grandmother’s burning house to look for an inhaler… pic.twitter.com/a13twKiHEo

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) December 9, 2023