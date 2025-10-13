Γάζα: Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε Χαμάς και αντίπαλη συμμορία – 27 νεκροί

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς και ένοπλων μελών της οικογένειας Ντουγκμούς στην Πόλη της Γάζας, σε μια από τις πιο βίαιες εσωτερικές αντιπαραθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μασκοφόροι ένοπλοι της Χαμάς αντάλλαξαν πυρά με μαχητές της αντίπαλης ομάδας κοντά στο ιορδανικό νοσοκομείο της πόλης.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών που υπόκειται στη Χαμάς, δήλωσε ότι μονάδες ασφαλείας τούς περικύκλωσαν και ενεπλάκησαν σε σφοδρές μάχες για να τους συλλάβουν. Το υπουργείο δήλωσε ότι οκτώ μέλη του σκοτώθηκαν σε «ένοπλη επίθεση από πολιτοφυλακή».

Ιατρικές πηγές ανέφεραν στο BBC ότι 19 μέλη της οικογένειας Ντουγκμούς και οκτώ μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν από την έναρξη των μαχών το Σάββατο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν στη γειτονιά Τελ αλ-Χάουα στο νότιο τμήμα της Πόλης της Γάζας, όπου μια δύναμη της Χαμάς με περισσότερους από 300 ενόπλους επιχείρησε να εισβάλει σε ένα οικιστικό οικοδομικό τετράγωνο όπου είχαν οχυρωθεί οι Ντουγκμούς.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές πανικού καθώς δεκάδες οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους υπό σφοδρά πυρά, πολλές από τις οποίες εκτοπίστηκαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Αυτή τη φορά οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις ισραηλινές επιθέσεις», είπε ένας κάτοικος. «Έτρεχαν να σωθούν από τους δικούς τους».

Η οικογένεια Ντουγκμούς, μια από τις πιο εξέχουσες της Γάζας, έχει εδώ και καιρό τεταμένες σχέσεις με τη Χαμάς, και τα ένοπλα μέλη της έχουν συγκρουστεί με την τρομοκρατική οργάνωση σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς δήλωσε ότι οι δυνάμεις του επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την τάξη, προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε ένοπλη δραστηριότητα εκτός του πλαισίου της αντίστασης», θα αντιμετωπίζεται αυστηρά.

Και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες για το ποια ευθύνεται για τις συγκρούσεις.

Η Χαμάς δήλωσε νωρίτερα ότι ένοπλοι της Ντουγκμούς σκότωσαν δύο μέλη της και τραυμάτισαν πέντε άλλα, ωθώντας την τρομοκρατική οργάνωση να εξαπολύσει επιχείρηση εναντίον τους.

Ωστόσο, μια πηγή από την οικογένεια Ντουγκμούς δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι δυνάμεις της Χαμάς είχαν φτάσει σε ένα κτίριο που κάποτε χρησίμευε ως Ιορδανικό Νοσοκομείο, όπου η οικογένεια είχε καταφύγει μετά την καταστροφή των σπιτιών τους στη γειτονιά αλ-Σάμπρα στην πρόσφατη ισραηλινή επίθεση.

Η πηγή ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς προσπάθησε να εκδιώξει την οικογένεια από το κτίριο για να δημιουργήσει μια νέα βάση για τις δυνάμεις της εκεί.

Η Χαμάς κινητοποίησε περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της για να ανακτήσει τον έλεγχο σε περιοχές της Γάζας που εκκενώθηκαν πρόσφατα από ισραηλινά στρατεύματα, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Σύμφωνα με το BBC, ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε αρκετές περιοχές, ορισμένoi με πολιτικά ρούχα και άλλοι με τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας. Το γραφείο Τύπου της Χαμάς αρνήθηκε ότι αναπτύσσει «μαχητές στους δρόμους».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News