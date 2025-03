Γάζα: Οργισμένοι Παλαιστίνιοι διαδηλώνουν εναντίον της Χαμάς

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι διαδήλωσαν στη βόρεια Γάζα ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και φωνάζοντας συνθήματα εναντίον της Χαμάς, όπως φαίνεται από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια σπάνια κίνηση εναντίωσης στην τρομοκρατική οργάνωση, που κυβερνά στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η βόρεια Γάζα είναι μια από τις πιο κατεστραμμένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας. Τα περισσότερα κτίρια στην πυκνοκατοικημένη αυτή περιοχή έχουν μετατραπεί σε ερείπια και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει μετακινηθεί πολλές φορές για να αποφύγει τη σύγκρουση.

«Εξω, έξω, έξω, Χαμάς φύγε», φώναζαν οι διαδηλωτές όπως φαίνεται από μια ανάρτηση στο Χ, προφανώς από την περιοχή Μπέιτ Λαχίγια της Γάζας, την Τρίτη.

‘Hamas out’: Scores of Palestinians gathered to protest against Hamas in northern Gaza, calling for an end to the war with Israel pic.twitter.com/5teJvdSMIU

Στο βίντεο που αναρτήθηκε, διακρίνονται Παλαιστίνιοι να κάνουν πορεία σε έναν δρόμο ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια.

Οι αναρτήσεις ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά χθες το βράδυ.

In a rare public demonstration of dissent, hundreds of Palestinians gathered in northern Gaza on Tuesday to protest against Hamas, calling for an end to the war and accusing the militant group of bringing destruction to the territory.https://t.co/H6RHLaqtug pic.twitter.com/FO6jnrrkj6

— Amu TV (@AmuTelevision) March 26, 2025