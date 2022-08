Γάζα: Η χειρότερη κλιμάκωση βίας μετά τον Μάιο του 2021

Η κλιμάκωση της βίας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου από την Παρασκευή καταγγέλλεται πως σκοτώθηκαν 31 Παλαιστίνιοι, συνεχίστηκε αμείωτη τις πρώτες ώρες της Κυριακής σε αυτή τη σύγκρουση μεταξύ της οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ και του Ισραήλ, η οποία χαρακτηρίζεται ως η σοβαρότερη στην περιοχή από το 2021.

Η Ισλαμική Τζιχάντ ανέφερε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς την Ιερουσαλήμ για πρώτη φορά από την έναρξη των εχθροπραξιών την Παρασκευή.

Ωστόσο, το 97% των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή αντιπυραυλική άμυνα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

But 120+ rockets landed in Gaza and killed innocent Palestinians.

The Iron Dome intercepted 97% of the rockets that directly threatened Israelis.

580 rockets fired by Islamic Jihad = 580 attempts to kill Israelis.

Το Ισραήλ, το οποίο ισχυρίζεται πως εξαπέλυσε μια «προληπτική επίθεση» με στόχο την Ισλαμική Τζιχάντ, δήλωσε ότι σκότωσε μαχητές και «εξουδετέρωσε» τους ηγέτες της οργάνωσης, που θεωρείται «τρομοκρατική οργάνωση» από τη χώρα καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Οι κύριοι στρατιωτικοί ηγέτες του κινήματος στη Γάζα, Ταϊσίρ αλ Τζαμπάρι και Χαλίντ Μανσούρ, σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον στρατό, γεγονός που αργότερα επιβεβαιώθηκε από την Ισλαμική Τζιχάντ, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείο Ειδήσεων.

This is Khaled Mansour. As the Islamic Jihad's Southern Gaza Division Commander, he was responsible for dozens of terrorist attacks against Israeli civilians & soldiers.

Last night, he was targeted & killed by IDF aircraft.

We will continue to act against any threat to Israel. pic.twitter.com/lhbNib3Sns

— Israel Defense Forces (@IDF) August 7, 2022