Γάζα: Γουίτκοφ και Χάκαμπι επισκέφθηκαν κέντρο διανομής τροφίμων

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε, μαζί μετον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ, το πρωί της Παρασκευής, κέντρο διανομής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ για τον παλαιστινιακό πληθυσμό που βρίσκεται στα πρόθυρα λιμού.

Εν όψει της επίσκεψης του Στιβ Γουίτκοφ, η ΜΚΟ Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) καταδίκασε το σύστημα διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για την Γάζα (GHF) που εφαρμόζουν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο αποτελεί «θανάσιμη παγίδα» για τους κατοίκους της Γάζας.

Επειτα από 22 μήνες πολέμου, η Λωρίδα της Γάζας απειλείται με «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ και είναι απολύτως εξαρτημένη από την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι από το πρωί της Παρασκευής, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά. Δύο βρίσκονταν στην ουρά κοντά σε κέντρο διανομής του GHF.

Ο Γουίτκοφ και ο Μάικ Χάκαμπι επισκέφθηκαν το πρωί, κέντρο διανομής του GHF.

«Σήμερα το πρωί, βρέθηκα με τον Στιβ Γουίτκοφ για επίσκεψη στην Γάζα για να μάθουμε την αλήθεια στα κέντρα βοήθειας (του GHF)», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο Χάκαμπι.

This morning I joined @SEPeaceMissions Steve Witkoff for a visit to Gaza to learn the truth about @GHFUpdates aid sites. We received briefings from @IDF and spoke to folks on the ground. GHF delivers more than one million meals a day, an incredible feat! pic.twitter.com/GyVK5cwNgZ

— Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) August 1, 2025