Γάζα: Δεύτερο κομβόι με φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας επιθεωρείται στη Ράφα

Eνα δεύτερο κομβόι με φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθε την Κυριακή στο πέρασμα της Ράφα, όπου επιθεωρείται από τις Αρχές, προτού κατευθυνθεί προς τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν ανθρωπιστικές οργανώσεις στη συνοριακή διάβαση μεταξύ Αιγύπτου και παλαιστινιακού θύλακα.

Συνολικός αριθμός περίπου 17 φορτηγών βρίσκονταν στο συνοριακό πέρασμα για επιθεώρηση πριν την είσοδό τους στη Γάζα, δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, τα φορτηγά που εισήλθαν το Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας, όταν άνοιξε για πρώτη φορά η Ράφα μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς, μετέφεραν επισιτιστική και ιατρική βοήθεια και όχι καύσιμα, τα οποία είναι απαραίτητα για την επαναλειτουργία του μοναδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον θύλακα.

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας εξέδωσε μία ανακοίνωση τονίζοντας ότι η εξαίρεση των καυσίμων από την ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στη Γάζα, θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή όσων νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της περιοχής.

Ο ΟΗΕ διεμήνυσε ότι το πέρασμα της Ράφα θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό προκειμένου να συνεχιστούν οι ανθρωπιστικές αποστολές.

Εξάλλου δεκάδες κάτοικοι της Γάζας με διπλή υπηκοότητα ανέμεναν στην παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος, ελπίζοντας ότι θα τους δοθεί άδεια να φύγουν από τον θύλακα, κάτι που δεν συνέβη τις προηγούμενες ημέρες, ούτε και το Σαββατοκύριακο, παρά τις προσδοκίες.

