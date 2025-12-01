Γάζα: Ανθρωποκυνηγητό στα τούνελ της Χαμάς – ο ισραηλινός στρατός σκότωσε 40 ενόπλους

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Κυριακή ότι σκότωσε περισσότερους από 40 παλαιστινίους τρομοκράτες την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που στόχευαν τις σήραγγες κοντά στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Εδώ και 40 ημέρες, τα στρατεύματα εστιάζουν τις επιχειρήσεις τους στον τομέα ανατολικά της Ράφα, «με στόχο την καταστροφή των δικτύων υπόγειων σηράγγων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή και την εξόντωση των τρομοκρατών που κρύβονται εκεί», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, περισσότεροι από 40 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν στον τομέα όπου βρίσκεται το δίκτυο σηράγγων, ενώ καταστράφηκαν δεκάδες είσοδοι σηράγγων και εγκαταστάσεις τρομοκρατικών υποδομών, τόσο στην επιφάνεια του εδάφους όσο και υπόγειες στην περιοχή», ανέφερε η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι σκότωσε τέσσερις παλαιστίνιους ενόπλους την ώρα που έβγαιναν από σήραγγες στη Ράφα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για την τύχη δεκάδων ενόπλων της Χαμάς, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί εδώ και εβδομάδες μέσα σε σήραγγες στον τομέα της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς στη Γάζα, 60-80 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες κάτω από τη Ράφα.

«Οι μαχητές μας στη Ράφα δεν μπορούν να δεχτούν να παραδοθούν ή να παραδώσουν τα όπλα τους στην “κατοχή” (όπως ονομάζουν το Ισραήλ)», δήλωσε την Κυριακή ο Χοσάμ Μπαντράν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

