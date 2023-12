Γαλλικές Αλπεις: Τρεις νεκροί από χιονοστιβάδα και πτώση σε γκρεμό

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στο περίφημο Λευκό Oρος (Mont Blanc) των δυτικών Αλπεων, ενώ ένας τρίτος βρήκε τον θάνατο από πτώση στην οροσειρά Εκρέν, στον νομό Ιζέρ.

Η φονική χιονοστιβάδα προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε εκτός πίστας περιοχή, κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Σεν Ζερβέ λε Μπαν, σύμφωνα με τη νομαρχία της Άνω Σαβοΐας.

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε οκτώ ορειβάτες, εκ των οποίων δύο σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν.

Northern Alps: Two die in avalanche, one killed in 500-metre fall https://t.co/IYuF0WXwPw

