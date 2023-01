Γαλλία: Πέθανε σε ηλικία 118 ετών η αδελφή Αντρέ, ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Η αδελφή Αντρέ –κατά κόσμον Λουσίλ Ραντόν– η γαλλίδα μοναχή που μέχρι σήμερα κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου ανθρώπου στον κόσμο, απεβίωσε τα ξημερώματα της Τρίτης σε ηλικία 118 ετών, όπως ανακοίνωσε ο οίκος ευγηρίας στον οποίο φιλοξενούνταν, στην Τουλόν της νότιας Γαλλίας.

Η Λουσίλ Ραντόν γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1904. Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο και είχε χάσει την όρασή της.

«Λένε ότι η εργασία σκοτώνει. Εμένα η εργασία με κράτησε στη ζωή. Εργαζόμουν μέχρι τα 108 χρόνια μου», είχε δηλώσει το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο προτού γιορτάσει τα 117α γενέθλιά της, κατάφερε να νικήσει την Covid-19.

Η αδελφή Αντρέ έγινε μέλος τάγματος καθολικών μοναχών σε ηλικία 41 ετών και μετακόμισε από το Παρίσι στην Τουλόν, όπου εργάστηκε σε νοσοκομείο για 31 χρόνια.

Guinness World Records is saddened to learn of the passing of the world's oldest person, Sister André (b. Lucile Randon) at the age of 118.https://t.co/xbgvOrqK1u

