Γαλλία: Πέρασε προσωρινά τις Συμπληγάδες ο Λεκορνί – απορρίφθηκε η πρόταση μομφής

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί, την Πέμπτη.

Υπέρ της πρότασης, την οποία είχε καταθέσει η Ανυπότακτη Γαλλία, ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ για την υιοθέτησή της ήταν αναγκαίοι 289 ψήφοι.

Στην πρώτη σοβαρή δοκιμασία της σήμερα στην Εθνοσυνέλευση, η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί βρισκόταν αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής που είχαν καταθέσει εις βάρος της η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούσαν ότι αμφότερες αυτές οι προτάσεις μομφής θα απορριφθούν, μετά την απόφαση που έλαβε το Σοσιαλιστικό Κόμμα να μην τις υπερψηφίσει, λαμβάνοντας υπόψη του την αναστολή της μεταρρύθμισης του γαλλικού ασφαλιστικού συστήματος που υποσχέθηκε ο νέος πρωθυπουργός.

Η δεύτερη πρόταση μομφής, της Λεπέν, δεν είχε τύχη, καθώς οι αριστεροί βουλευτές είχαν δηλώσει ότι θα την καταψηφίσουν.

Μια «δαμόκλειος σπάθη» αιωρείτο πάνω από το κεφάλι του Λεκορνί, ανέφερε πριν την ψηφοφορία η Figaro, «διότι η κυβέρνησή του ενδέχεται να ανατραπεί λίγες ώρες μετά τον διορισμό της», καθώς τα πάντα εξαρτώνται από τον αριθμό των βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού και του Σοσιαλιστικού κόμματος που δεν θα ακολουθήσουν τις επίσημες γραμμές των κομμάτων τους, δηλαδή την καταψήφιση των προτάσεων μομφής.

Ετσι, ο Λεκορνί επιβίωσε για τουλάχιστον μία ημέρα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το BBC. Αλλά θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επιβίωσή του.

Ο ελιγμός του για την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του Εμανουέλ Μακρόν ήταν μια τακτική νίκη.

Ομως, ενώ συμφώνησαν να μην ρίξουν την κυβέρνηση, οι Σοσιαλιστές δήλωσαν επίσης ότι θα αγωνιστούν «με νύχια και με δόντια» για να ανατρέψουν μεγάλα τμήματα του προϋπολογισμού του Λεκορνί, ο οποίος τώρα θα τεθεί σε ψηφοφορία από το Κοινοβούλιο.

Οι επόμενες εβδομάδες επιφυλάσσουν πολύ περισσότερες προκλήσεις (και) για αυτήν την αδύναμη κυβέρνηση της Γαλλίας.

