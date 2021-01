Γαλλία: Πάνω από 2.500 άτομα σε παράνομο ρέιβ πάρτι εν μέσω πανδημίας

Με την πανδημία του κορονοϊού να καλπάζει και στη Γαλλία, χιλιάδες ανεγκέφαλοι έστησαν την Πέμπτη ένα παράνομο πάρτι σε αποθήκη της Λιερόν, νότια της Ρεν στη Βρετάνη της Γαλλίας.

To bbc έκανε λόγο για πάνω από 2.500 νεαρούς που συμμετέχουν στην… εκδήλωση η οποία ξεκίνησε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη το πρωί του Σαββάτου.

VIDEO: Massive rave party underway for a second night in #Lieuron 🇫🇷 pic.twitter.com/wgpDjjjC81 #France #NouvelAn #NewYear2021 #Macron #lockdown

Μέλη της τοπικής χωροφυλακής είπαν ότι «προσπάθησαν να εμποδίσουν το πάρτι, αλλά αντιμετώπισαν έντονη εχθρότητα» από τους συμμετέχοντες, που συγκρούστηκαν μαζί τους, πυρπόλησαν ένα από τα οχήματά τους και τους πέταξαν πέτρες και μπουκάλια, τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Ένας από τους συμμετέχοντες, ονόματι Τζο, από την Αλσατία της βορειοανατολικής Γαλλίας, είπε στο Γαλλικό πρακτορείο ότι οι ρέιβερς συναντήθηκαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου, προτού μεταβούν στην αποθήκη για το πάρτι.

#Lieuron #France

A torched police vehicle has been spray-painted by the party-goers.

There is a illegal second rave party tonight, per reports online.

📷: HZ Presspic.twitter.com/Xw1w3kyjTy

— Shane B. Murphy (@shanermurph) January 2, 2021