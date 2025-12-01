Γαλλία: Εκλεψαν σαλιγκάρια αξίας 90.000 ευρώ από φάρμα

Ληστές έκλεψαν σαλιγκάρια αξίας 90.000 ευρώ από μια γαλλική φάρμα που τροφοδοτεί γκουρμέ εστιατόρια. Η L’Escargot Des Grands Crus στο χωριό Μπουζί, κοντά στην πόλη Ρενς στη βόρεια Γαλλία, ανακοίνωσε ότι έχασε ολόκληρο το απόθεμα φρέσκων και κατεψυγμένων σαλιγκαριών της – «ένα πραγματικό πλήγμα» ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Το BBC αναφέρει ότι οι ληστές εισέβαλαν στη φάρμα τη νύχτα της περασμένης Δευτέρας, κόβοντας έναν φράχτη, αλλά η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία αργότερα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Franceinfo.

Οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής φέρονται να βρίσκονται στα ίχνη των ληστών, ενώ το αγρόκτημα προσπαθεί τώρα να αναπληρώσει τα αποθέματά του για να καλύψει τη ζήτηση των πελατών του στο τέλος του έτους. Τα βρώσιμα σαλιγκάρια είναι μια δημοφιλής λιχουδιά για τους Γάλλους, οι οποίοι συνήθως τα μαγειρεύουν με σκορδοβούτυρο ή κρασί.

Η ζήτηση σαλιγκαριών στη Γαλλία αυξάνεται τον Δεκέμβριο, ενόψει των εορταστικών γευμάτων και δείπνων.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η φάρμα εκφράζει τη λύπη της για την απώλεια «τόσο κοντά στις γιορτές» και περιγράφει το περιστατικό ως ένα «σοκ, μια ακατανόητη πράξη, ένα πραγματικό πλήγμα για την ομάδα μας», προσθέτοντας: «Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να αναπληρώσουμε τα αποθέματά μας και να ικανοποιήσουμε τις παραγγελίες για τις γιορτές».

Το αγρόκτημα προμηθεύει πολλές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων το βραβευμένο με αστέρι Michelin Les Crayères στη Ρενς, καθώς και καταστήματα ντελικατέσεν και ιδιώτες πελάτες, όπως αναφέρει το Franceinfo. Φωτογραφίες του αγροκτήματος μετά την κλοπή δείχνουν ράφια και ψυγεία σχεδόν εντελώς άδεια από προϊόντα σαλιγκαριών.

«Ενα ολόκληρο τμήμα προϊόντων εκλάπη από τις εγκαταστάσεις μας, καθώς και απόθεμα πρώτων υλών από το εργαστήριό μου», δήλωσε στο Franceinfo ο Ζαν-Ματιέ Ντοβερνιέ, μάνατζερ του αγροκτήματος. Συμπλήρωσε ότι «ήταν το απόθεμα που είχαμε δημιουργήσει για τα τέλη της χρονιάς – είχαμε την ακριβή ποσότητα σαλιγκαριών που χρειαζόμασταν για την εορταστική περίοδο».

