Γαλλία: 3.000 κατασκηνωτές στα Πυρηναία απομακρύνθηκαν λόγω πυρκαγιών

Μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα σε τρεις κοινότητες της νότιας Γαλλίας, ανάμεσά τους στο παραθαλάσσιο θέρετρο Αρζελέ-σιρ-Μερ, οδήγησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση 3.000 και πλέον ανθρώπων από διάφορες κατασκηνώσεις, σύμφωνα με την πυροσβεστική και τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στα Ανατολικά Πυρηναία, νομό που γειτονεύει με την Ισπανία, και γρήγορα εξαπλώθηκε σε «4.800 στρέμματα σε περιαστική ζώνη με μεγάλη συγκέντρωση τουριστών».

#BREAKING #France The situation with the fires in France that affected Saint-André in the Pyrénées-Orientales:

– 13 planes, three helicopters and more than 500 firefighters are mobilized

– several thousand people were evacuated, including campsites

– the fire is out of control… pic.twitter.com/IdHq1Ww85X

— National Independent (@NationalIndNews) August 14, 2023