Φτερό-φτερό τα ελληνικά F-16 με τους ισραηλινούς Desert Giants

Τρίτη 23 Μαΐου, ανήμερα της επετείου μνήμης για τα 17 χρόνια από την ημέρα που ο σμηναγός Κώστας Ηλιάκης έπεσε εν ώρα καθήκοντος*, και στο πλαίσιο του Προγράμματος Αμυντικής Συνεργασίας (ΠΑΣ) Ελλάδας και Ισραήλ (περισσότερα εδώ), διεξήχθη συνεκπαίδευση LIVEX (Live Exercise) μεταξύ μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής μας Αεροπορίας και αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) στην ευρύτερη περιοχή Νότια της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το ΓΕΕΘΑ, η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε στην συνεκπαίδευση με 53 εξόδους F-16, ενώ από πλευράς IAF δίπλα – δίπλα με τα ελληνικά μαχητικά πέταξαν δύο αεροσκάφη εναέριου Ανεφοδιασμού B707 Tanker της 120 Squadron (Desert Giants).

