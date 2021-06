ΦΣΘ: Σταματάμε τη διάθεση self test – Κυβέρνηση: Εκβιασμός – αν δεν θέλουν οι φαρμακοποιοί, θα βρεθούν άλλοι τρόποι

Ανεστάλη από το πρωί της Τετάρτης η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία Θεσσαλονίκης, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Αφορμή, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα είπε ο πρόεδρος του ΦΣΘ, οι δηλώσεις (εδώ) του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Ακη Σκέρτσου, ότι εξετάζονται και άλλα κανάλια διανομής των self test μετά τις 19 Ιουνίου, οπότε και εκπνέει η σχετική σύμβαση με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

«Παρά την ξεκάθαρη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα self test είναι ιατροτεχνολογικό υλικό και παρά την τοποθέτηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ότι αυτά θα πρέπει να διατίθενται από τα φαρμακεία, ήρθαν οι πριν από λίγες μέρες δηλώσεις του κ. Σκέρτσου για διάθεσή τους και με άλλον τρόπο. Οι ίδιες δηλώσεις έγιναν και για δεύτερη φορά από τον κ. Σκέρτσο. Αυτό συμβαίνει, μετά από 2,5 μήνες διάθεσης από εμάς των self test και ενώ έχουμε χορηγήσει περισσότερα από τρία εκατομμύρια test στους Θεσσαλονικείς. Από σήμερα, 9 Ιουνίου, προχωρήσαμε με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μας σε προσωρινή αναστολή διανομής των self test στους πολίτες. Αυτό θα ισχύσει, μέχρι να υπάρξει ξεκάθαρη θέση από την Πολιτεία ότι δε θα υπάρξουν άλλα κανάλια διανομής των self test», δήλωσε ο πρόεδρος του ΦΣΘ Διονύσης Ευγενίδης.

Η ανάρτηση Σκέρτσου ήρθε μετά την ανακοίνωση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ότι η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία σταματά από τις 19 Ιουνίου.

«Η πολιτική δωρεάν διανομής self test στον πληθυσμό μέσω των φαρμακείων ολοκληρώνεται για τον μήνα Ιούνιο έως 19/6, με τη διάθεση 3 τεστ στις ομάδες δικαιούχων (όπως αυτές ορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Παιδείας) κατά τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδας», ανέφερε ο κ. Σκέρτσος, διαβεβαιώνοντας παράλληλα:

«Η πολιτική της δωρεάν διάθεσης self test θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού σε ομάδες δικαιούχων και από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες».

Η απάντηση της κυβένησης στην απόφαση των φαρμακοποιών της Θεσσαλονίκης δόθηκε δια της εκπροσώπου της, Αριστοτελία Πελώνη, η οποία σε δηλώσεις στον ΣΚΑΪ υπενθύμισε ότι «υπάρχει συμφωνία κυβέρνησης με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό για διανομή μέχρι 19 Ιουνίου και προφανώς πρέπει να τηρηθεί στο ακέραιο».

«Αν γίνει κάτι διαφορετικό θα εκληφθεί ως εκβιασμός […] Η κυβέρνηση», πρόσθεσε, «θα ήθελε να συνεχίσει τη συνεργασία με τα φαρμακεία, ωστόσο αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα βρεθούν άλλοι τρόποι διανομής . Θα συζητήσουμε και τα θεσμικά ζητήματα των φαρμακοποιών, αλλά δεν είναι η ώρα εν μέσω πανδημίας».

Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τετάρτης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε την πρόθεση να διανέμονται τα τεστ και από άλλα κανάλια πέραν των φαρμακείων και παρέπεμψε σε σχετικές ανακοινώσεις ακόμα και εντός του επόμενου 24ωρου.

