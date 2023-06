Φρίκη στο Οχάιο: Πατέρας εκτέλεσε τα τρία μικρά του αγόρια

Ενα απίστευτο έγκλημα συνέβη σε χωριό του Οχάιο, όπου ο 32χρονος Τσαντ Ντέρμαν, πυροβόλησε και σκότωσε τους τρεις γιους του και τραυμάτισε τη μητέρα τους.

Ο δράστης είπε ότι έβαλε στη σειρά τα μικρά αγόρια, ηλικίας τριών, τεσσάρων και επτά ετών και τα εκτέλεσε με πυροβόλο όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα.

Τα παιδιά βρέθηκαν νεκρά έξω από το σπίτι τους.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας του δημοτικού δικαστηρίου της κομητείας Κλερμόντ, Ντέιβιντ Γκαστ, δήλωσε -κατά την απαγγελία των κατηγοριών- ότι ένα από τα αγόρια προσπάθησε να διαφύγει σε κοντινό χωράφι, αλλά ο πατέρας τον «κυνήγησε», τον πρόλαβε και τον σκότωσε.

Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τις δολοφονίες το χειρότερο έγκλημα που έχει δει ποτέ.

LATEST UPDATE: Chad Doerman, 32, the father of the three children has been charged with three felony counts of Aggravated Murder, according to Clermont County Sheriff’s Office. A 34-year-old woman, the boys’ mother, was also found outside the home with a gunshot wound to the hand pic.twitter.com/kaiyBIoKJO — The Washington Press (@washpressorg) June 16, 2023

Η αστυνομία εκλήθη στο σπίτι της οικογένειας την περασμένη Πέμπτη μετά από δύο κλήσεις για βοήθεια. Η μία έγινε, προφανώς, από τη μητέρα, η οποία ούρλιαζε πως «τα μωρά μου έχουν πυροβοληθεί», και η δεύτερη από διερχόμενο αυτοκινητιστή. Το άτομο αυτό ανέφερε πως είδε ένα κορίτσι να τρέχει στον δρόμο και να φωνάζει πως ο πατέρας της σκότωνε ανθρώπους.

«Ξυπνούσαν κάθε μέρα και αποζητούσαν την προστασία αυτού του ανθρώπου, την αγάπη και την καθοδήγησή του. Ηταν όλος τους ο κόσμος, ο προστάτης τους και αυτός τους εκτέλεσε εν ψυχρώ», σημείωσε ο εισαγγελέας.

Το γραφείο του σερίφη ενημέρωσε πως η 34χρονη μητέρα επιχείρησε να προστατεύσει τα παιδιά, αλλά ο 32χρονος την πυροβόλησε και εκείνη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από όπλο στο χέρι.

Οσον αφορά τον δράστη, βρέθηκε στην εξώπορτα του σπιτιού και συνελήφθη και προφυλακίστηκε. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για τα κίνητρά του, αλλά ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι σχεδίαζε τη δολοφονία των παιδιών του εδώ και μήνες.

BREAKING: Body camera footage released by the sheriff's office shows police detaining Clermont County father accused of shooting, killing his three boys.

https://t.co/nqDagHPyfO — WLWT (@WLWT) June 16, 2023

Οι γείτονες της οικογένειας έκαναν λόγο για αρκετούς πυροβολισμούς σε μία ήσυχη γειτονιά.

Ohio man Chad Doerman is accused of executing his three young sons right before Father's Day. According to court documents, officers allege the 32-year-old planned the attack for months. @alcaprari23 has more on the incident. More: https://t.co/Fn2mrdGnOi #Banfield pic.twitter.com/jMfyKdzriD — NewsNation (@NewsNation) June 21, 2023

