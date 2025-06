Φρίκη στο Αϊντάχο: Σκότωσαν πυροσβέστες που είχαν πάει να σβήσουν δασική πυρκαγιά

Τουλάχιστον δυο πυροσβέστες σκοτώθηκαν την Κυριακή (29.06) στην πολιτεία Αϊντάχο (στα βορειοδυτικά των ΗΠΑ), όταν έπεσαν σε ενέδρα ενόπλων εναντίον πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε περιοχή με βλάστηση, ανακοίνωσε τοπικός σερίφης.

Ο Ρόμπερτ Νόρις, σερίφης της κομητείας Κούτεναϊ, δήλωσε πως «έχουμε δυο νεκρούς» και ακόμη παραμένει «άγνωστος» ο αριθμός των «θυμάτων», καθώς «δεχόμαστε πυρά» από ελεύθερο σκοπευτή ή ελεύθερους σκοπευτές εν μέσω επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς σε ορεινό τομέα της περιοχής της Κουρ ντ’ Αλέν, πόλης 57.000 κατοίκων κάπου 420 χιλιόμετρα ανατολικά του Σιάτλ, στην πολιτεία Ουάσιγκτον.

Αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών, πρόσθεσε ο σερίφης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας πως πολίτες μπορεί επίσης να έχουν χτυπηθεί εν μέσω των ταυτόχρονων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών της επίθεσης εναντίον πυροσβεστών.

Ο δράστης ή οι δράστες δεν έχει ή έχουν δώσει «καμιά ένδειξη πρόθεσης να παραδοθούν», είπε αρχικά ο σερίφης Νόρις, παροτρύνοντας τις δυνάμεις επιβολής της τάξης να «πυροβολήσουν για να εξουδετερώσουν την απειλή» και ζητώντας από τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή. «Είμαστε έτοιμοι να εξουδετερώσουμε τον δράστη που συνεχίζει να πυροβολεί» εναντίον των μελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αστυνομικών, είπε ακόμη ο σερίφης Νόρις.

Αργότερα ο ίδιος ανακοίνωσε πως μέλη ειδικής μονάδας επέμβασης της αστυνομίας (SWAT) εντόπισαν το βράδυ (τοπική ώρα, ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας) «αποβιώσαντα άνδρα στο όρος Κάνφιλντ» και «πυροβόλο όπλο κοντά του».

Πρόκειται για «ειδεχθή» επίθεση εναντίον «των θαρραλέων πυροσβεστών μας», τόνισε, μέσω X, ο Μπραντ Λιτλ, κυβερνήτης της πολιτείας Αϊντάχο, δηλώνοντας «συγκλονισμένος» και καλώντας τους συμπολίτες του να «προσευχηθούν για τις πυροσβέστες και τις οικογένειές τους» και προειδοποιώντας επίσης να μην πλησιάσουν στην περιοχή ώστε να επιτραπεί στην πυροσβεστική να μπορέσει να φέρει σε πέρας το έργο της κατάσβεσης.

Multiple heroic firefighters were attacked today while responding to a fire in North Idaho. This is a heinous direct assault on our brave firefighters. I ask all Idahoans to pray for them and their families as we wait to learn more. Teresa and I are heartbroken.

— Brad Little (@GovernorLittle) June 29, 2025