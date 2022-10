Φρίκη στην Ταϊλάνδη: Ανοιξε πυρ σε παιδικό σταθμό και σκότωσε 22 παιδιά και 12 ενήλικες

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι, ανάμεσά τους 22 παιδιά ηλικίας 2-3 ετών, σκοτώθηκαν σήμερα στην Ταϊλάνδη σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι σε παιδικό σταθμό, με δράστη έναν πρώην αστυνομικό, ο οποίος σκότωσε επίσης τη σύζυγό του και το παιδί τους πριν αυτοκτονήσει.

Ο δράστης είχε αποπεμφθεί από την υπηρεσία του για λόγους που σχετίζονται με ναρκωτικά, δήλωσε ο Τσακραπάτ Γουιτσιτβαΐντια, συνταγματάρχης της αστυνομίας στην επαρχία Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Η επίθεση ξεκίνησε στις 12:30 τοπική ώρα (9:30 ώρα Ελλάδας) σε παιδικό σταθμό, πριν ο δράστης διαφύγει με αυτοκίνητο, χτυπώντας πολλούς πεζούς.

Περίπου 30 παιδιά βρίσκονταν στον παιδικό σταθμό όταν ο ένοπλος εισήλθε στον χώρο. Ηταν λιγότερα από ό,τι συνήθως, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις κράτησαν πολύ κόσμο κλεισμένο στα σπίτια του, δήλωσε η Τζιπάντα Μπονσόμ, τοπική αξιωματούχος, η οποία εκείνη την ώρα εργαζόταν σε κοντινό γραφείο.

«Ο δράστης ήλθε την ώρα του μεσημεριανού γεύματος και πυροβόλησε πρώτα τέσσερα ή πέντε μέλη του προσωπικού στον παιδικό σταθμό», δήλωσε η Τζιντάπα, προσθέτοντας ότι μεταξύ αυτών ήταν μια δασκάλα που ήταν οκτώ μηνών έγκυος. «Στην αρχή, ο κόσμος νόμιζε ότι πρόκειται για βεγγαλικά», πρόσθεσε η ίδια. Στη συνέχεια ο δράστης εισέβαλε σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο όπου κοιμούνταν παιδιά, δήλωσε η Τζιντάπα, προκειμένου να τα σκοτώσει με μαχαίρι.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται σεντόνια να καλύπτουν τα πτώματα παιδιών που κείτονταν σε λίμνες αίματος στο κέντρο της πόλης Ουτάϊ Σαουάν, στην επαρχία Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Ο δράστης είχε παρευρεθεί σε ακροαματική διαδικασία σε δικαστήριο για κατηγορίες περί ναρκωτικών πριν ανοίξει πυρ στον παιδικό σταθμό, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο δράστης ήταν ανήσυχος όταν έφθασε στον παιδικό σταθμό, για να ανακαλύψει ότι το παιδί του δεν ήταν εκεί και έφυγε, στη συνέχεια πυροβόλησε κατά περαστικών και τους χτύπησε με το αυτοκίνητό του, δήλωσε ο Παϊσάν Λουεσομπόν, εκπρόσωπος της αστυνομίας, στον τηλεοπτικό σταθμό ThaiPBS. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης επέστρεψε με αυτοκίνητο στο σπίτι του και σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί τους.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Πραγιούτ Τσαν-ότσα, έκανε λόγο για ένα σοκαριστικό περιστατικό και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

⚡️School shooting in Thailand, at least 31 killed. Mostly kids. pic.twitter.com/Pr5mGvFRP0

— War Monitor (@WarfareReports) October 6, 2022