Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Κρατούσε την 10χρονη κόρη της για να την βιάζει ο σύντροφός της!

Ενα ακόμη περιστατικό εις βάρος ανήλικου παιδιού που προκαλεί φρίκη ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καθώς ένα 10χρονο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη έπεσε θύμα βιασμού από τον σύντροφο της μητέρας της, η οποία, μάλιστα, την ακινητοποιούσε προκειμένου να μην αντιστέκεται.

Εις βάρος της μητέρας, 24 ετών και του συντρόφου της, 37 ετών, και οι δύο Ρομά, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, καθώς τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν στην 5η Ανακρίτρια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 24χρονη «μητέρα» της μικρής κατήγγειλε ότι ο 37χρονος σύντροφός της τη χτυπούσε και βίασε την ανήλικη κόρη της. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα καταγγελλόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν.

Σημειώνεται ότι ο άνδρας συνελήφθη στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα, κατά την προσπάθειά του να φύγει από τη χώρα.

Στην ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης τονίζει τα ακόλουθα:

«Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, δύο ημεδαποί (σύντροφοι) ηλικίας 37 και 24 ετών (άντρας – γυναίκα αντίστοιχα), για υπόθεση που αφορά σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από τον 37χρονο σε βάρος της 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η προαναφερόμενη κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον ανωτέρω σύντροφό της.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο ανωτέρω χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Σε βάρος των ανωτέρω εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ο μεν 37χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στο Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ’ όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη Χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

