Φρίκη δίχως τέλος στο Ιράν: Οι μουλάδες εκτέλεσαν και δεύτερο διαδηλωτή

Οι αρχές του Ιράν προχώρησαν τη Δευτέρα στη δεύτερη εκτέλεση διαδηλωτή που συνελήφθη στις συγκεντρώσεις που συνταράσσουν τη χώρα τους τελευταίους τρεις μήνες.

Την είδηση μετέδωσε το Mizan online, πρακτορείο ειδήσεων προσκείμενο στο δικαστικό σύστημα.

«Ο Ματζιντρεζά Ραχναβάρντ, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο στις 29 Νοεμβρίου για τη δολοφονία με μαχαίρι τη 17η Νοεμβρίου δυο μελών των δυνάμεων ασφαλείας και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων», εκτελέστηκε δημόσια στη Ματσχάντ, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Ο 23χρονος παλαιστής συνελήφθη στις 19 Νοεμβρίου, καθώς προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα, σύμφωνα με το Mizan online.

Σύμφωνα με άλλο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το IRNA, ο άνδρας σκότωσε δυο μέλη της διαβόητης παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος «διεξήγαγε πόλεμο εναντίον του Αλλάχ».

This morning, the Islamic Republic executed a wrestling champion. #MajidrezaRahnavard was arrested and sentenced to death during protests in Iran.#NavidAfkari #MahsaAmini pic.twitter.com/sVqkk9qkoA

— Hamidreza (@justchangingun) December 12, 2022