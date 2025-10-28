Φόβοι για βεντέτα στην Κίσσαμο: Βρέθηκε το όπλο της δολοφονίας στο γλέντι

Ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών οδηγήθηκε την Τρίτη ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 52χρονου, στη Γιορτή Κάστανου στο Ελος Κισσάμου Χανίων.

Η μεταγωγή του έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τον ίδιο να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ενας εκ των συνηγόρων του δήλωσε ότι ο πελάτης του εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών αυτοβούλως, «από την αρχή η πρόθεσή του ήταν να δώσει εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο 23χρονος είπε στους αστυνομικούς, ότι κατά τη διάρκεια του πανηγυριού πλησίασε την παρέα του 52χρονου. Οι δυο τους λέγανε διάφορα μέχρι που ο 52χρονος έκανε μια απότομη κίνηση με αποτέλεσμα ο 23χρονος να φοβηθεί και έτσι τράβηξε το όπλο πυροβολώντας το θύμα τρεις φορές.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τόσο ο δράστης όσο και το θύμα είχαν ποινικό παρελθόν. Ο 53χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές για κατοχή όπλων και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες ενώ ο 23χρονος είχε απασχολήσει για κατοχή όπλων.

Στο μεταξύ, το 22άρι πιστόλι που πιστεύεται ότι είναι το όπλο της δολοφονίας βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το Ελος.

Η σύζυγος του θύματος δήλωσε ότι οι δύο οικογένειες είχαν να επικοινωνήσουν για πολλά χρόνια.

Οπως είπε η ίδια, υπήρχε ανέκαθεν έντονο μίσος ανάμεσα στον δράστη και το θύμα για προσωπικές διαφορές.

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος» δήλωσε μιλώντας στο MEGA. «Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου, επειδή ήταν οξύθυμος. Οταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο. Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν για αυτόν».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας του Ελους, επικρατεί φόβος για πιθανή βεντέτα, με τους κατοίκους να ζητούν ενότητα και ψυχραιμία.

