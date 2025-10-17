Φορτίο με μπανάνες έκρυβε 38 κιλά κοκαΐνης – επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο λιμάνι του Πειραιά

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, άνω των 38 κιλών, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε μία ακόμα επιχείρηση-«χειρουργική ακρίβεια» των Αρχών κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Η κοκαΐνη βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη σε κοντέινερ που μετέφερε μπανάνες, προερχόμενο από χώρα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση στοχευμένων πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα, που περιελάμβανε διασταυρώσεις στοιχείων, ανάλυση κινδύνου (risk analysis) και δημιουργία προφίλ για τις ύποπτες μεταφορές.

Κατά τον έλεγχο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ναρκωτικών της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Οπλων του ΣΔΟΕ, εντόπισαν 33 αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 38 κιλών και 200 γραμμαρίων.

Οι συσκευασίες ήταν κρυμμένες ανάμεσα στον ψυκτικό μηχανισμό και το εσωτερικό τοίχωμα του εμπορευματοκιβωτίου, μέσα σε φορτίο με 1.080 χαρτοκιβώτια μπανάνες.

Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να αποφέρει στους διακινητές παράνομο κέρδος που θα προσέγγιζε το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων, καθώς εξετάζονται οι διαδρομές του φορτίου και οι πιθανές συνδέσεις του με διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

