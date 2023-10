Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας

Φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας έχουν αρχίσει από το πρωί του Σαββάτου να εισέρχονται στο πέρασμα της Ράφα, που συνδέει την Αίγυπτο με τον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η αιγυπτιακή κρατική τηλεόραση.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και αξιωματούχος της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου στο AFP.

«Το κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας που πρόκειται να εισέλθει σήμερα (στη Λωρίδα της Γάζας) περιλαμβάνει 20 φορτηγά που μεταφέρουν φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και περιορισμένο αριθμό αποθεμάτων τροφίμων (τρόφιμα σε κονσέρβες)», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Χαμάς.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος αρμόδιος για τα σύνορα δήλωσε ότι τα φορτηγά είχαν ήδη φτάσει στην παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα πριν τις 11 το πρωί.

Σε εικόνες που αναμεταδίδει ζωντανά το Al Jazeera μέσω του λογαριασμού στην πλατφόρμα Χ διακρίνονται Παλαιστίνιοι να πολιορκούν τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια.

⭕️ LIVE: Trucks containing humanitarian aid have begun entering the Gaza Strip from Rafah crossing between Egypt and the besieged Gaza Strip ⤵️ https://t.co/koTklDNkg8

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 21, 2023