Φοροδιαφυγή 100% έδειξαν οι έλεγχοι σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ) σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα από τους ελέγχους που έγιναν σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθήη, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ!

Στους παραβάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 414.000 ευρώ, ενώ επιπλέον, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο και συγκεκριμένα:

8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο

7 κέντρα στο Κιλκίς,

4 κέντρα στη Λάρισα,

από 2 ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα,

από 1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, ‘Αργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News