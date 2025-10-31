Φονική καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λένορμαν

Δεν έχουν τέλος τα τροχαία δυστυχήματα στον αστικό ιστό, καθώς ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του, αυτή τη φορά σε καραμπόλα πέντε οχημάτων στην οδό Λένορμαν.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η καραμπόλα έγινε όταν οδηγός ΙΧ έπεσε πάνω σε άλλο ακινητοποιημένο όχημα σε φανάρι της Λένορμαν στον Κολωνό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στον φωτεινό σηματοδότη περίμεναν να ανάψει πράσινο συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα, όταν το όχημα που οδηγούσε ο θανών καρφώθηκε στο τελευταίο εξ αυτών.

Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα στη Λαυρίου, στα Γλυκά Νερά, με θύμα έναν νέο 23 ετών.

Χωρίς να φορά κράνος, όπως επιβεβαιώθηκε κατά την προανάκριση, και έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, ο 23χρονος έπεσε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα και στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.

Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025, έχουν καταγραφεί στη μακάβρια λίστα των τροχαίων σε όλη τη χώρα, 421 νεκροί σε 394 δυστυχήματα, ενώ μετά τον Οκτώβριο, ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 600. Κυριότερες αιτίες, η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News