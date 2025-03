Φονικές επιδρομές με drones στο Κίεβο λίγο πριν τις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα πεντάχρονο παιδί, και τουλάχιστον άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, τη νύχτα όταν η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με drones κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, Κίεβο, πλήττοντας συγκροτήματα κατοικιών και προκαλώντας πολλές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της πόλης, δήλωσαν την Κυριακή ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός πεντάχρονου παιδιού, και οκτώ τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της εχθρικής επίθεσης με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στο Telegram.

Το Κίεβο, η γύρω περιοχή του, αλλά και άλλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε με τη σειρά της ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν drone έπληξε αυτοκίνητο στην περιφέρεια Ροστόφ, ενώ τουλάχιστον 59 ουκρανικά drones εξαπολύθηκαν κατά ρωσικών περιοχών, μεταξύ των οποίων οι περιοχές Ροστόφ, Αστραχάν, Βορόνεζ, Βόλγκογκραντ, Κουρσκ και Σαράτοφ, καθώς και πάνω από την παράνομα κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.

Οι ρωσικές Αρχές ισχυρίστηκαν –ως συνήθως– ότι όλα τα ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν.

Οι επιδρομές αυτές έλαβαν χώρα με φόντο την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών στη Σαουδική Αραβία την Κυριακή.

🚨 Three people, including a 5-year-old child, were killed in a Russian attack on Kyiv 💔 pic.twitter.com/b1iF0qRIYM

Πηγή από την Ουάσιγκτον που έχει ενημερωθεί για την προετοιμασία των συνομιλιών δήλωσε ότι την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσουν οι Αντριου Πικ από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και Μάικλ Αντον από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Μετά τη συνάντηση των αμερικανών αξιωματούχων με τους Ουκρανούς το βράδυ της Κυριακής, θα ακολουθήσει συνάντηση με τους Ρώσους τη Δευτέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως ουκρανοί αξιωματούχοι θα βρίσκονται παρόντες στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, αλλά όχι στον ίδιο χώρο με τους Ρώσους.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να παρουσιάσει έναν κατάλογο εγκαταστάσεων που θα μπορούσαν να τεθούν υπό μερική κατάπαυση πυρός, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι στις συνομιλίες της Σαουδικής Αραβίας, ρώσοι και αμερικανοί εμπειρογνώμονες αναμένεται επίσης να συζητήσουν τρόπους διασφάλισης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Σάββατο, ο Ζελένσκι δήλωσε πως είχε συνάντηση με ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας για να συζητήσει την κατάσταση στο μέτωπο καθώς και τις επικείμενες συνομιλίες με αμερικανούς αξιωματούχους.

Σε εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε στο Χάρκοβο, πόλη που έχει γίνει συχνός στόχος ρωσικών επιθέσεων. Δήλωσε πως συζητήθηκαν οι τομείς του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία αλλά και στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, όπου ουκρανικά στρατεύματα παραμένουν επτά μήνες μετά από διασυνοριακή επίθεση των δυνάμεων του Κιέβου.

I held a meeting of the Military Cabinet in Kharkiv.

There were reports by Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrskyi, Minister of Defense Rustem Umerov, and Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine Andrii Hnatov.

We discussed the… pic.twitter.com/GZlAAvoRVt

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2025