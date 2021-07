Φον ντερ Λάιεν: Ξεπέρασαν το 50% οι ενήλικες εμβολιασμένοι στην ΕΕ

To 50% έφτασε το ποσοστό των ενήλικων Ευρωπαίων που είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ανέφερε με ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στην ΕΕ είναι τώρα πλήρως εμβολιασμένοι!

Για να παραμείνετε ασφαλείς από παραλλαγές και να αποφύγετε ένα νέο κύμα λοιμώξεων, είναι σημαντικό να εμβολιαστείτε», σημείωσε.

Η Φον Ντερ Λάιεν υπογράμμισε ακόμα, ότι «έχουν χορηγηθεί αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό του 70% των ενηλίκων στην ΕΕ. Ας το κάνουμε».

