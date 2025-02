Φον ντερ Λάιεν: Ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, τώρα!

Στο Παρίσι ξεκινούν το απόγευμα της Δευτέρας συνομιλίες κορυφής για την ασφάλεια της Ευρώπης, που προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ που προκάλεσε ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, το Σάββατο, λέγοντας πως η Γηραιά Ηπειρος δεν έχει θέση στο τραπέζι των διαβουλεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα λάβουν μέρος στη συνάντηση στο Παρίσι για να συζητήσουν το Ουκρανικό.

«Η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε σημείο καμπής», τόνισε με μήνυμά της στο Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν, έχοντας μόλις καταφθάσει στην γαλλική πρωτεύουσα για τις συνομιλίες στις οποίες θα συμμετέχει και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Just arrived in Paris for crucial talks.

Europe’s security is at a turning point.

Yes, it is about Ukraine—but it is also about us.

We need an urgency mindset.

We need a surge in defense.

And we need both of them now.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 17, 2025