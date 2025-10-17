Φλωρίδης: Τελεσίδικες αποφάσεις σε 650 ημέρες, από 1.550 που απαιτούνται σήμερα

Σαφές μήνυμα επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης έστειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά την τελετή αγιασμού του νέου κτιρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υπουργός τόνισε ότι ο τελικός στόχος των μεταρρυθμίσεων είναι ο χρόνος έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων να μειωθεί δραστικά, από τις 1.550 ημέρες που απαιτούνται σήμερα στις 650, φτάνοντας τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Oπως ανέφερε, στην Αττική οι πολίτες χρειάζονταν έως και τέσσερα χρόνια για να λάβουν προσδιορισμό σε αστικές υποθέσεις, όμως μέσα στην επόμενη χρονιά αναμένεται να εκκαθαριστούν περίπου 15.000 εκκρεμείς υποθέσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Παράλληλα, με την πλήρη εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη, ο προσδιορισμός θα γίνεται πλέον εντός έξι μηνών.

Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι το νέο κτίριο στο Περιστέρι αποτελεί ουσιαστικά την κανονική έδρα του Πρωτοδικείου, και όχι απλώς αντικατάσταση του πρώην Ειρηνοδικείου της περιοχής.

«Οι συνθήκες που στεγαζόταν το πρώην Ειρηνοδικείο Περιστερίου ήταν οι χειρότερες δυνατές», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στη νέα έδρα θα εκδικάζονται δώδεκα φορές περισσότερες υποθέσεις – με αξία έως 240.000 ευρώ, έναντι 20.000 ευρώ που ήταν το ανώτατο όριο στα Ειρηνοδικεία.

Στο νέο Πρωτοδικείο εντάσσονται οι Δήμοι Περιστερίου και Ιλίου, ενώ σύντομα θα μεταφερθεί και η έδρα του πρώην Ειρηνοδικείου Αχαρνών. Eτσι, δημιουργείται μια εκτεταμένη δικαστική περιφέρεια που εξυπηρετεί περίπου 500.000 πολίτες, με εκατοντάδες δικηγόρους να δραστηριοποιούνται στην περιοχή. «Πλέον οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ένα πλήρες Πρωτοδικείο και όχι σε επιμέρους Ειρηνοδικεία», σημείωσε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στην ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και την κατάργηση των Ειρηνοδικείων, ο κ. Φλωρίδης υπενθύμισε ότι κατά τη νομοθέτηση υπήρξαν επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης του νέου δικαστικού χάρτη στην Αττική, ιδιαίτερα ως προς τις κτιριακές υποδομές και τον ρυθμό ψηφιοποίησης της Δικαιοσύνης. «Η σημερινή τελετή αποτελεί την πρώτη απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε στα πρώτα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας ότι τα μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας –όπως της Θεσσαλονίκης– έχουν ήδη αυξήσει θεαματικά τους ρυθμούς εκκαθάρισης υποθέσεων. «Από ποσοστό 86% έχουμε φτάσει σχεδόν στο 150%, που σημαίνει ότι για κάθε 100 νέες υποθέσεις εκδικάζονται 150. Πλέον, υποθέσεις που παλαιότερα χρειάζονταν 4-5 χρόνια ολοκληρώνονται μέσα σε οκτώ μήνες», είπε.

Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, θα συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Ο υπουργός τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη, που εκκρεμούσε από το 1912, ήταν απαραίτητη για να επιτευχθεί ο στόχος της απονομής τελεσίδικης δικαιοσύνης σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Φλωρίδης απευθύνθηκε στον πρωθυπουργό, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι ο στόχος θα έχει επιτευχθεί ως το τέλος της κυβερνητικής ετραετίας. «Θα είναι εφικτός, κύριε πρωθυπουργέ, όταν κλείσει αυτή η τετραετία και ξεκινήσει η επόμενη», δήλωσε.

