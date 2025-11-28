Φλωρίδης: Εφεξής οι κληρονόμοι δεν θα αναγκάζονται σε αποποίηση για να μην επωμιστούν χρέη

Ριζικές αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο –τις πρώτες έπειτα από οκτώ δεκαετίες– παρουσίασε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ την Παρασκευή ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Οι νέες ρυθμίσεις, τόνισε ο υπουργός, «φέρνουν τον Αστικό Κώδικα στη σύγχρονη εποχή», προστατεύοντας τους κληρονόμους, εξορθολογίζοντας το πλαίσιο διαδοχής και εισάγοντας, για πρώτη φορά, τις κληρονομικές συμβάσεις.

Με τη νέα ρύθμιση, τα χρέη της κληρονομιάς καλύπτονται μόνο μέχρι την αξία της περιουσίας. «Ο κληρονόμος δεν επιβαρύνεται ποτέ με δική του περιουσία», εξήγησε ο κ. Φλωρίδης, αναφερόμενος στο αδιέξοδο με το οποίο βρίσκονταν αντιμέτωπες χιλιάδες οικογένειες εξαιτίας καθυστερημένων αποποιήσεων ή λανθασμένων εκτιμήσεων.

Εφεξής, σημείωσε ο υπουργός, θα διαγράφεται κάθε οφειλή που υπερβαίνει το ύψος της κληρονομιάς, «λύνοντας οριστικά τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε χιλιάδες οικογένειες από λανθασμένες εκτιμήσεις ή καθυστερημένες αποποιήσεις».

Επίσης, ο διαθέτης θα μπορεί πλέον εν ζωή να συμφωνεί με τους κληρονόμους πώς θα κατανεμηθεί η περιουσία του, με συμβολαιογραφική πράξη που δεν ανακαλείται, μία διαδικασία που όπως εκτίμησε ο κ. Φλωρίδης θα συμβάλει στη μείωση των οικογενειακών συγκρούσεων και στη διασφάλιση ομαλής διαδοχής σε περιουσίες και επιχειρήσεις.

Θεσμοθετείται εξάλλου εν ζωή οικονομική ενίσχυση παιδιού με αντάλλαγμα παραίτηση από μελλοντική κληρονομική αξίωση, ώστε να αποφεύγονται διπλές απαιτήσεις, ενώ τροποποιείται και ο κανόνας κατανομής μεταξύ επιζώντος συζύγου και παιδιών.

Ετσι, όπως εξήγησε ο υπουργός, ο επιζών σύζυγος με ένα παιδί θα λαμβάνει πλέον το 1/3 αντί του 1/4, ενώ σε οικογένειες με περισσότερα παιδιά η αναλογία δεν αλλάζει.

Οι οργανισμοί που κληρονομούν περιουσίες θα μπορούν να αποζημιώνουν τους δικαιούχους της νόμιμης μοίρας και με πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Για πρώτη φορά, επίσης, προβλέπεται προστασία για ζευγάρια χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία θα μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία για ορισμένο διάστημα μετά τον θάνατο του συντρόφου.

Απαγορεύονται, επίσης, διαθήκες υπέρ προσώπων που διοικούν ή εργάζονται σε δομές φροντίδας, ενώ οι ιδιόχειρες διαθήκες δεν καταργούνται, αλλά πλέον «θα πρέπει να κηρύσσονται κύριες από δικαστήριο» και, όταν υπάρχουν αμφιβολίες, θα διατάσσεται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη

Πρώτα απτά αποτελέσματα στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης

Στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στα πρώτα αποτελέσματα των παρεμβάσεων για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, με τους χρόνους έκδοσης αποφάσεων να έχουν μειωθεί εντυπωσιακά:

Στην Αθήνα, από τα τέσσερα χρόνια, στον 1,5 χρόνο πλέον και στην υπόλοιπη χώρα κάτω από 280 ημέρες.

Αντίστοιχα η δημοσίευση διαθηκών μειώθηκε από 400 ημέρες… σε μόλις επτά, χάρη στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα.

