Φιλοουκρανοί ρώσοι μαχητές εξαπέλυσαν διασυνοριακή επιδρομή σε εδάφη της Ρωσίας

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα από βομβαρδισμούς στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, όπου πραγματοποιείται εισβολή μαχητών από την Ουκρανία, ανακοίνωσε το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο κυβερνήτης της περιφέρειας στον λογαριασμό του στο Telegram.

Σύμφωνα με τον Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό του χωριού Γκλότοβο, άλλοι τρεις στην περιοχή Γκραϊβορόν και ένας στο χωριό Ζαμόστιε.

Ολες αυτές οι τοποθεσίες βρίσκονται κοντά στα ουκρανικά σύνορα και στην περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη η εισβολή των μαχητών, σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές.

Legion "Freedom of Russia" and Russian Volunteer Corps (RVC) conduct an operation in the Belgorod region – Ukrainian intelligence Ukrainian State Intelligence Service spokesman Andrei Yusov confirmed to the "Suspilne" newspaper that Legion "Freedom of Russia" and the RVC are… pic.twitter.com/9yXvNklR8Y — NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2023

Μεταξύ άλλων ο Γκλαντκόφ δήλωσε ότι τρία σπίτια και ένα τοπικό διοικητικό κτίριο υπέστησαν ζημιές.

Στο Γκραϊβορόν, πρόσθεσε ο κυβερνήτης, οι τραυματίες είναι δύο άνδρες και μια γυναίκα οι οποίοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Another video of unidentified armoured vehicles approaching the Grayvoron border post. This could mean 6-8 vehicles in total. pic.twitter.com/6rRLOoFDvd — Dmitri (@wartranslated) May 22, 2023

Νωρίτερα η «Ρωσική Λεγεώνα της Ελευθερίας» και το «Σώμα Ρώσων Εθελοντών» είχαν ανακοινώσει ότι διεξάγουν (στρατιωτική) επιχείρηση στην περιοχή Γκραϊβορόν του Μπέλγκοροντ, σε μια από πλέον σημαντικές απόπειρες δυνάμεων που υποστηρίζονται από το Κίεβο να μεταφέρουν τον πόλεμο σε ρωσικό έδαφος.

Η υπηρεσία Τύπου της «Ρωσικής Λεγεώνας της Ελευθερίας», ανακοίνωσε ότι στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσία «η κατάσταση είναι δύσκολη».

«Η “Ρωσική Λεγεώνα της Ελευθερίας” και το “Σώμα Ρώσων Εθελοντών”, δημιουργούν αποστρατικοποιημένη ζώνη στα σύνορα με την Ουκρανία, απ’ όπου ο ρωσικός στρατός δεν θα μπορεί να βομβαρδίζει την Ουκρανία», ανέφερε η ανακοίνωση.

NEWSFACTS Freedom of Russia Legion forces inside Russian territory, Belgorod region, near an armored car in a village in Belgorod region, dropping leaflets calling for surrender in Belgorod region and a convoy of evacuation buses heading to Grayvoron, #Belgorod region. #белгород pic.twitter.com/ZgIGpDDER0 — Sander (@SanderRegter) May 22, 2023

Η Ρωσική Λεγεώνα της Ελευθερίας και το «Σώμα Ρώσων Εθελοντών» είναι εθελοντικά στρατιωτικά τμήματα που απαρτίζονται από ρώσους πολίτες οι οποίοι πολεμούν στο πλευρό του ουκρανικού στρατού. Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ομάδες αυτές διαθέτουν στρατιωτικό εξοπλισμό καθώς και άρματα μάχης.

БНР

Дєвствєнниє житєлі села Ракітноє падають на підлогу від теплових гелікоптера.

Не хвилюйтеся, скоро ви зрозумієте, що безпечно, а що ні pic.twitter.com/kqEoKqG4rw — Gulli_ver (@Gulli_ver_sn) May 22, 2023

Η Μόσχα αντέδρασε θέτοντας την περιοχή του Μπέλγκοροντ σε συναγερμό υπό το «νομικό καθεστώς αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», έπειτα από σχετική απόφαση των υπηρεσιών ασφαλείας (FSB).

Μεταξύ άλλων, το καθεστώς αυτό προβλέπει τη δυνατότητα απομάκρυνσης πολιτών από τις εν λόγω περιοχές, τον αυξημένο έλεγχο των τηλεπικοινωνιών, τη διευκόλυνση των επεμβάσεων των «αντιτρομοκρατικών» δυνάμεων καθώς και τους ενισχυμένους ελέγχους ταυτοτήτων και οχημάτων.

