Φιλόδοξοι στόχοι μείωσης ρύπων από τη Δανία – Διστάζει η ΕΕ

Με ελάχιστη δημοσιότητα και χωρίς φανφάρες, η Δανία ανακοίνωσε έναν από τους πιο φιλόδοξους κλιματικούς στόχους παγκοσμίως, καθώς υποσχέθηκε να μειώσει τους ρύπους κατά τουλάχιστον 82% έως το 2035 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ο στόχος αυτός ξεπερνά ελαφρώς τον ιστορικό στόχο 81% του Ηνωμένου Βασιλείου για το ίδιο έτος και αφήνει πολύ πίσω τον αρκετά ευρύ στόχο της ΕΕ, που κυμαίνεται μεταξύ 66,3% και 72,5%, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότερες χώρες που ο ΟΗΕ ταξινομεί ως ανεπτυγμένες έχουν ήδη δεσμευθεί να φτάσουν τις καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι τα μέσα του αιώνα. Ωστόσο, οι επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η πορεία προς μια καθαρή οικονομία έχει την ίδια σημασία με τον ακριβή χρόνο που αυτή θα επιτευχθεί. Αν καθυστερήσει κανείς υπερβολικά τη δράση μέχρι τη δεκαετία του 2040 –όπως τείνουν να κάνουν κυβερνήσεις με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες–, ακόμη κι αν επιτευχθεί πλήρης απαλλαγή από τον άνθρακα έως το 2050, υπάρχει ο κίνδυνος να έχει ήδη εκλυθεί υπερβολικά μεγάλη ποσότητα ρύπων.

Παρά αυτές τις προειδοποιήσεις, ανακοινώσεις όπως της Δανίας είναι σπάνιες μεταξύ των ευρωπαίων υπουργών που συμμετέχουν στη σύνοδο για το Κλίμα Cop30 στη Βραζιλία. Οι κυβερνήσεις σε όλη την ήπειρο έχουν επιτεθεί με αυξανόμενη σφοδρότητα στους πράσινους κανόνες τα τελευταία δύο χρόνια, αναιρώντας υπάρχουσες πολιτικές και αποδυναμώνοντας νέες – ενώ ταυτόχρονα δηλώνουν ότι παραμένουν πιστές στους κλιματικούς στόχους.

Την ίδια στιγμή, η ΕΕ «απλοποιεί» ενεργητικά (δηλαδή αποδυναμώνει) τις φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές της με πρόσχημα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Το χτύπημα που δέχεται η περίφημη Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) της Ευρώπης έχει αρχίσει να υπονομεύει τις εκκλήσεις της για επείγουσα κλιματική δράση διεθνώς. Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι από τους μεγαλύτερους ρυπαντές. Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την αποδυνάμωση ενός νόμου για την αποτροπή της αποψίλωσης στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τον περιορισμό της εμβέλειας των πράσινων επιχειρηματικών κανόνων.

Το πλήγμα στην οδηγία για την εταιρική βιωσιμότητα –το πρώτο από πολλά «πακέτα» απορρύθμισης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή– προκάλεσε την οργή περιβαλλοντικών οργανώσεων, επειδή καταργεί την υποχρέωση των εταιρειών να δημιουργούν σχέδια κλιματικής μετάβασης. Αυτά θα υποχρέωναν τις επιχειρήσεις να εξηγήσουν πώς ευθυγραμμίζουν τις πρακτικές τους με τον στόχο συγκράτησης της υπερθέρμανσης στους 1,5°C – στόχο που υιοθέτησαν οι χώρες σε μια ιστορική σύνοδο για το κλίμα στο Παρίσι πριν από δέκα χρόνια.

Ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά, το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) συντάχθηκε με την Ακροδεξιά –με την οποία οι κεντρώοι παραδοσιακά κρατούσαν αποστάσεις– για να κερδίσει την ψηφοφορία. Η απρόσμενη κατάρρευση του «τείχους προστασίας» της ΕΕ έρχεται έναν μήνα μετά την υποχώρηση του γαλλικού cordon sanitaire και σε μια χρονιά κατά την οποία έχει αρχίσει να χάνει την ισχύ του και το γερμανικό Brandmauer, υπογραμμίζει η βρετανική εφημερίδα.

Ο Αλμπέρτο Αλεμάνο, καθηγητής Νομικής και ιδρυτής της οργάνωσης Good Lobby, η οποία δημιούργησε έναν μηχανισμό παρακολούθησης των συνεργασιών Κεντροδεξιάς-Ακροδεξιάς, δήλωσε στον Guardian ότι η ψηφοφορία «όχι μόνο αποδομεί την Πράσινη Συμφωνία, αλλά επαναπροσδιορίζει και την πολιτική πλειοψηφία που θα κυβερνά την Ευρώπη από τώρα μέχρι το 2029».

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, τα φιλοευρωπαϊκά κεντρώα κόμματα που έκτισαν και κυβέρνησαν την ΕΕ από την ίδρυσή της παραγκωνίζονται», είπε. «Και φέρουν ευθύνη για τη δική τους παρακμή».

Οι θέσεις που υιοθετήθηκαν θα πρέπει να εγκριθούν από τις κυβερνήσεις των 27 κρατών-μελών της ΕΕ και την Επιτροπή, πριν τεθούν σε ισχύ οριστικές εκδοχές των νόμων. Και παρότι το πολιτικό τείχος προστασίας μπορεί να ραγίζει, η Ευρώπη δεν έχει εγκαταλείψει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο νέος κλιματικός στόχος της ΕΕ, που υπερψηφίστηκε, είναι αρκετά φιλόδοξος. Στοχεύει σε μείωση κατά 90% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 –το ελάχιστο που συνιστούν οι επιστημονικοί σύμβουλοι–, αν και αφήνει περιθώριο ώστε το 5% αυτών των μειώσεων να προέλθει από «πιστώσεις» άνθρακα, μια εξαίρεση την οποία επιστήμονες και δημοσιογράφοι έχουν επανειλημμένως χαρακτηρίσει ανεπαρκή.

Η συμπερίληψη τέτοιων περιθωρίων είναι ένας συμβιβασμός για να πεισθούν τα κράτη-μέλη που δίσταζαν να εγκρίνουν έναν υψηλό τίτλο στόχου, ενώ ταυτόχρονα σημαίνει ότι η ΕΕ δεν εμφανίστηκε με άδεια χέρια στην Cop30. Αυτό από μόνο του την τοποθετεί σε καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες χώρες που ρυπαίνουν, όπως η Κίνα, που έχει μετατραπεί σε ενεργειακή υπερδύναμη καθαρής ενέργειας αλλά αρνείται να δεσμευθεί σε φιλόδοξους στόχους, και τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν εμφανίστηκαν καν στη σύνοδο για το Κλίμα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News