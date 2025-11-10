Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα – περιορισμένες οι ζημιές

Ο εξασθενημένος τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ άφησε πίσω του δύο νεκρούς και περιορισμένης έκτασης ζημιές στις Φιλιππίνες, και στη συνέχεια πέρασε στη Νότια Σινική Θάλασσα και κατευθυνόταν προς την Ταϊβάν, τη Δευτέρα.

Περίπου 1,4 εκατομμύρια στις Φιλιππίνες είχαν απομακρυνθεί προληπτικά πριν ο Φουνγκ-γουόνγκ φτάσει στην ξηρά την Κυριακή ως υπερτυφώνας, με ανέμους 185 χλμ./ώρα και ριπές 230 χλμ./ώρα.

Ο υπερτυφώνας έπληξε κυρίως την επαρχία Αουρόρα στη Λουζόν –το πιο πυκνοκατοικημένο νησί της χώρας– στις 21:10 τοπική ώρα και εξασθένησε σε τυφώνα λίγες ώρες αργότερα.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ έφτασε στη χώρα λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη καταιγίδα Καλμάγκι που άφησε πίσω της 204 νεκρούς και 100 αγνοουμένους. Οι Αρχές των Φιλιππίνων ανέφεραν λιγότερο σοβαρές ζημιές από τις αναμενόμενες χάρη στην πληρέστερη προετοιμασία – αν και ορισμένες κοινότητες εξακολουθούν να είναι αποκομμένες λόγω πλημμυρών.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ οι κάτοικοι θωράκισαν σπίτια και άλλα κτίρια. Οσοι διέμεναν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και κοντά στις ακτές, απομακρύνθηκαν προς το εσωτερικό.

Ο υπερτυφώνας εξασθένησε μόλις έφτασε στην ξηρά, την Κυριακή, και οι άνεμοι δεν ήταν τόσο ισχυροί, όσο είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι.

