227
Μια γυναίκα προσπαθεί να διασχίσει ένα πλημμυρισμένο στενό στην πόλη Νταγκουπάν | REUTERS/Noel Celis
Κόσμος

Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα – περιορισμένες οι ζημιές

Η καλή προετοιμασία των Αρχών και των κατοίκων και η γρήγορη εξασθένηση των ανέμων γλίτωσαν τη χώρα από τα χειρότερα, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο 204 ανθρώπων από την προηγούμενη καταιγίδα

Protagon Team Protagon Team 10 Νοεμβρίου 2025, 10:24
Μια γυναίκα προσπαθεί να διασχίσει ένα πλημμυρισμένο στενό στην πόλη Νταγκουπάν
|REUTERS/Noel Celis
Κόσμος

Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα – περιορισμένες οι ζημιές

Η καλή προετοιμασία των Αρχών και των κατοίκων και η γρήγορη εξασθένηση των ανέμων γλίτωσαν τη χώρα από τα χειρότερα, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο 204 ανθρώπων από την προηγούμενη καταιγίδα

Protagon Team Protagon Team 10 Νοεμβρίου 2025, 10:24

Ο εξασθενημένος τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ άφησε πίσω του δύο νεκρούς και περιορισμένης έκτασης ζημιές στις Φιλιππίνες, και στη συνέχεια πέρασε στη Νότια Σινική Θάλασσα και κατευθυνόταν προς την Ταϊβάν, τη Δευτέρα.

Περίπου 1,4 εκατομμύρια στις Φιλιππίνες είχαν απομακρυνθεί προληπτικά πριν ο Φουνγκ-γουόνγκ φτάσει στην ξηρά την Κυριακή ως υπερτυφώνας, με ανέμους 185 χλμ./ώρα και ριπές 230 χλμ./ώρα.

Ο υπερτυφώνας έπληξε κυρίως την επαρχία Αουρόρα στη Λουζόν –το πιο πυκνοκατοικημένο νησί της χώρας– στις 21:10 τοπική ώρα και εξασθένησε σε τυφώνα λίγες ώρες αργότερα.

Τεράστια κύματα πέφτουν πάνω σε φοίνικες και σπίτια στο Σικμίλ των Φιλιππίνων – Dyves Meno Turado/via REUTERS

Ο Φουνγκ-γουόνγκ έφτασε στη χώρα λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη καταιγίδα Καλμάγκι που άφησε πίσω της 204 νεκρούς και 100 αγνοουμένους. Οι Αρχές των Φιλιππίνων ανέφεραν λιγότερο σοβαρές ζημιές από τις αναμενόμενες χάρη στην πληρέστερη προετοιμασία – αν και ορισμένες κοινότητες εξακολουθούν να είναι αποκομμένες λόγω πλημμυρών.

Ζημιές σε πρατήριο καυσίμων στο Μπαγιομπόνγκ, από το πέρασμα του τυφώνα – REUTERS/Eloisa Lopez

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ οι κάτοικοι θωράκισαν σπίτια και άλλα κτίρια. Οσοι διέμεναν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και κοντά στις ακτές, απομακρύνθηκαν προς το εσωτερικό.

Ο υπερτυφώνας εξασθένησε μόλις έφτασε στην ξηρά, την Κυριακή, και οι άνεμοι δεν ήταν τόσο ισχυροί, όσο είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...