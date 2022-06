February Morning: Η ρωσόφωνη ΤV του Κιέβου που θέλει να ρίξει τον Πούτιν

Ενας ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός που εκπέμπει από το Κίεβο, έχει ένα βασικό στόχο: την πτώση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ονομάζεται February Morning («Πρωινό του Φεβρουαρίου», αναφερόμενο στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία) και απευθύνεται αποκλειστικά σε κατοίκους της Ρωσίας. Το προσωπικό του αποτελείται από ρώσους και ουκρανούς δημοσιογράφους και τεχνικούς. Κάποιοι ρεπόρτερ μάλιστα εργάζονται σε πόλεις της Ρωσίας και στέλνουν κρυφά τις ανταποκρίσεις τους.

Ιδρυτής του σταθμού είναι ο Ιλια Πονομάρεφ, κάποτε βουλευτής της Δούμας. Το 2014 μάλιστα, ήταν ο μόνος που είχε ψηφίσει εναντίον της προσάρτησης της Κριμαίας με αποτέλεσμα να τον διώξει από το κοινοβούλιο το Κρεμλίνο. Λίγο αργότερα, ο Πονομάρεφ είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ και η Ρωσία τού απαγόρεψε να ξαναμπεί στη χώρα. Τότε, μετακόμισε στο Κίεβο και έγινε ουκρανός πολίτης, το 2019.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος είναι να πέσει το καθεστώς στη Μόσχα, είπε ο Πονομάρεφ στον Guardian. Αλλιώς, θα συνεχιστεί για χρόνια, μπορεί και δεκαετίες! Τα κανάλια του Ιλια Πονομάρεφ, πρώην βουλευτή της Δούμας, εκπέμπουν από την ουκρανική πρωτεύουσα και απευθύνονται στο τηλεοπτικό κοινό που κατοικεί στη Ρωσία με στόχο να υπερνικήσουν την εκτεταμένη παραπληροφόρηση των ρωσικών ΜΜΕ και να δείξουν την αλήθεια για τον πόλεμο στους Ρώσους. «Θέλουμε να δείξουμε στους πολίτες ότι δεν είναι μόνοι τους», είπε.

Βέβαια, και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. Πρόκειται για ένα καθεστώς που έχει τον απόλυτο έλεγχο των ΜΜΕ για 20 χρόνια τουλάχιστον. Η ελπίδα έρχεται από δύο κυρίως ομάδες, σημειώνει: η μία είναι η νεότερη γενιά, οι φιλελεύθερης ιδεολογίας, που κατοικούν στις πόλεις και είναι υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι. Πολλοί από αυτούς έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό.

Η άλλη ομάδα είναι η εργατική τάξη που έχει απαυδήσει από τη διαφθορά και τα σκάνδαλα, είναι κυρίως αριστερής ιδεολογίας και δεν έχουν τα μέσα να φύγουν από τη χώρα. Αυτοί θεωρούνται πιο πιθανό να δημιουργήσουν κοινωνική αναταραχή, λέει ο Πονομάρεφ και τονίζει ότι από τον Φεβρουάριο, ακτιβιστές σε όλη τη Ρωσία έχουν κάψει γραφεία του στρατού, όπου κατατάσσονται οι πολίτες που θέλουν να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

In Russia, in the last 3 days only, there have been 4 attempts to set military enlistment offices on fire. And since the beginning of the war, at least 11 military registration and enlistment offices have been set on fire. Resistance to covert mobilization is growing https://t.co/OVU3yTKVop

— Maria Snegovaya (@MSnegovaya) May 15, 2022