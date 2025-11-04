Φάλαινες-δολοφόνοι παγιδεύουν λευκούς καρχαρίες και τρώνε τα συκώτια τους

Βίντεο καταγράφει φάλαινες-δολοφόνους να ξεριζώνουν τα συκώτια νεαρών λευκών καρχαριών με έναν μελετημένο κυνηγετικό ελιγμό. Συνέβη στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας, όπου ένα κοπάδι όρκες έβαλε στόχο τους λευκούς.

Τα μέλη του κοπαδιού, του οποίου ηγείται μια αρσενική όρκα γνωστή με το όνομα «Μοκτεζούμα», έχουν μάθει να συνεργάζονται για να αναποδογυρίζουν καρχαρίες ώστε να τους ακινητοποιούν, και ακολούθως να ανοίγουν με χειρουργικές κινήσεις τις κοιλιές τους και να κατασπαράζουν τα εντόσθιά τους με τα κοφτερά σαν ξυράφια δόντια τους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph.

Το ήπαρ του λευκού καρχαρία είναι ευμέγεθες και γεμάτο θρεπτικά συστατικά. Αποτελεί το πιο «γευστικό» τμήμα του σώματος των καρχαριών και οι όρκες έχουν τελειοποιήσει τη μέθοδο εξαγωγής του, με την παράλληλη απόρριψη του υπόλοιπου κουφαριού. Το βίντεο που καταγράφηκε από drones αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας και του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών του Μεξικού, με θέμα τις συντονισμένες επιθέσεις των φαλαινών δολοφόνων.

«Τα θαλάσσια θηλαστικά, μεταξύ των οποίων και οι όρκες, αποθηκεύουν αποθέματα ενέργειας στο στρώμα λίπους τους. Ωστόσο, οι λευκοί καρχαρίες αποθηκεύουν ενέργεια στο συκώτι τους», αναφέρει η μελέτη. Προσθέτει ότι το συκώτι συνιστά το 25% του σωματικού βάρους τους και μπορεί να αποθηκεύσει αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσει μια δια-ωκεάνια μετανάστευση. Το συκώτι ενός ενήλικου λευκού καρχαρία ζυγίζει πάνω από 600 κιλά και είναι πολύ πλούσιο σε θερμίδες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η τάση των φαλαινών να επιτίθενται κατευθείαν στην κοιλία για να αρπάξουν το συκώτι ενός καρχαρία δεν είναι καθαρά ενστικτώδης, αλλά «μαθημένη και πολιτισμικά μεταδιδόμενη στους πληθυσμούς τους». Αυτό το είδος συμπεριφοράς παρατηρείται και σε άλλες περιοχές, όπως η Νότια Αφρική, όπου οι όρκες θηρεύουν μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Αλλωστε είναι γνωστές ως οι κορυφαίοι θηρευτές των ωκεανών.

Τα βίντεο καταγράφουν δύο περιστατικά από το 2020 και το 2022. Κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού τον Αύγουστο του 2020, πέντε όρκες κατασπάραξαν έναν νεαρό λευκό καρχαρία, και συνεργάστηκαν για να τον σπρώξουν στην επιφάνεια και να τον αναποδογυρίσουν. Σε ανάποδη στάση, οι καρχαρίες εισέρχονται σε μια κατάσταση ακινητοποίησης που μοιάζει με έκσταση, γνωστή ως «τονική ακινησία», που τους κάνει ανίκανους να αντιδράσουν.

Στη συνέχεια, το σώμα του καρχαρία σύρθηκε κάτω από το νερό και το βίντεο δείχνει τις φάλαινες να αναδύονται με το συκώτι στο στόμα τους – κάτι που επαναλαμβάνουν λίγη ώρα αργότερα με έναν άλλο νεαρό λευκό καρχαρία. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι όρκες κυνηγούν τους νεαρούς καρχαρίες επειδή οι ενήλικες πιθανότατα γνωρίζουν την τακτική τους και τον κίνδυνο, και τρέπονται σε φυγή – αλλά οι έφηβοι καρχαρίες δεν γνωρίζουν το μέγεθος της απειλής.

Μια δεύτερη εκδοχή του περιστατικού, καρμπόν της πρώτης του 2020, καταγράφηκε το 2022. Η μελέτη σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Marine Science και αποκαλύπτει το πρώτο οργανωμένο κυνήγι νεαρών λευκών καρχαριών από όρκες – καθώς συνήθως στοχεύουν ενήλικους. Η βελτίωση της τεχνικής τους απέναντι στους ανήλικους καρχαρίες υποδηλώνει ότι οι φάλαινες έχουν αναπτύξει τις τακτικές τους.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, η συγκεκριμένη συμπεριφορά συνιστά απόδειξη της προηγμένης νοημοσύνης, της στρατηγικής σκέψης, και της εξελιγμένης κοινωνικής μάθησης των φαλαινών-δολοφόνων, καθώς οι τεχνικές του κυνηγιού μεταφέρονται από γενιά σε γενιά μέσω των κοπαδιών.

