«Εχω σχεδόν αποφασίσει για τη Βενεζουέλα», λέει ο Τραμπ – σε ετοιμότητα ο στρατός

Σε κλίμα αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης στην Καραϊβική, ο αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι έχει ήδη λάβει -τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο- την απόφασή του για την επόμενη κίνηση των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι έχει «τρόπον τινά» καταλήξει στα επόμενα βήματα της κυβέρνησής του σχετικά με τη Βενεζουέλα, την ώρα που η Ουάσινγκτον μελετά σοβαρά ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

«Έχω κατά κάποιο τρόπο αποφασίσει», δήλωσε ο Τραμπ στο CBS News, μιλώντας εν πτήσει προς το θέρετρό του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, με το Air Force One. «Δεν μπορώ όμως να σας πω ποια θα είναι η απόφαση», πρόσθεσε, αποφεύγοντας να ανοίξει τα χαρτιά του, επιτείνοντας το μυστήριο γύρω από τον σχεδιασμό του.

Σύμφωνα με τη Washington Post, που επικαλείται αξιωματούχους με γνώση των εξελίξεων, μονάδες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή έχουν τεθεί σε αναμονή για πιθανές εντολές επίθεσης, ύστερα από ημέρες εντατικών διαβουλεύσεων στην κυβέρνηση. Οι συζητήσεις αφορούν τόσο το εύρος όσο και τη μορφή ενός ενδεχόμενου πλήγματος.

Οι διαβουλεύσεις στον Λευκό Οίκο έχουν κλιμακωθεί, με ανώτατους αρμόδιους της εθνικής ασφάλειας να περνούν τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες παρουσιάζοντας στρατιωτικές επιλογές στον Τραμπ.

Στις συσκέψεις συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Αμυνας, πλέον αποκαλούμενος υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Λευκός Οίκος έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη φάση λήψης αποφάσεων, με την Ουάσινγκτον να εξετάζει όλες τις επιλογές -διπλωματικές, οικονομικές και στρατιωτικές- σε μια στιγμή που ολόκληρη η περιοχή παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Ωστόσο, όπως έγραψε η Washington Post, οποιοδήποτε πλήγμα σε έδαφος της Βενεζουέλας θα ανέτρεπε τις συχνές υποσχέσεις του προέδρου ότι θα αποφύγει νέες συγκρούσεις και θα αποτελούσε αθέτηση των δεσμεύσεων που είχε δώσει στο Κογκρέσο τις τελευταίες εβδομάδες, ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη ενεργές προετοιμασίες για μια τέτοια επίθεση.

Θα περιέπλεκε επίσης περαιτέρω τη συνεργασία των ΗΠΑ με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής και θα ενίσχυε τις υποψίες, για το αν ο πραγματικός στόχος του Τραμπ είναι η αναγκαστική απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

