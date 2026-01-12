Ευρωπαίος επίτροπος Αμυνας: Η ΕΕ χρειάζεται μόνιμο στρατό 100.000 μελών

Ο επίτροπος Αμυνας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Αντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι το μπλοκ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μόνιμης στρατιωτικής δύναμης 100.000 μελών και να αναθεωρήσει τις πολιτικές διαδικασίες που διέπουν την άμυνα.

Αντιμέτωπη με την επιθετικότητα της Ρωσίας, τη μείωση του αμερικανικού ενδιαφέροντος για την προστασία της ΕΕ και την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, η Ενωση πρέπει να αναδιαμορφώσει δραστικά την κοινή της άμυνα, είπε ο Κουμπίλιους σε μια διάσκεψη για την ασφάλεια, στη Σουηδία, την Κυριακή, όπως ανέφερε το Politico.

«Θα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικά ισχυρότερες αν είχαν 50 στρατούς σε επίπεδο πολιτειών αντί για έναν ενιαίο ομοσπονδιακό στρατό;», τόνισε. «Πενήντα πολιτικές άμυνας και αμυντικοί προϋπολογισμοί σε επίπεδο πολιτειών, αντί για μία ομοσπονδιακή πολιτική άμυνας και έναν ομοσπονδιακό προϋπολογισμό;», συνέχισε.

«Αν η απάντησή μας είναι, “όχι, οι ΗΠΑ δεν θα ήταν ισχυρότερες”, τότε τι περιμένουμε;», σημείωσε.

Ο Κουμπίλιους είπε ακόμα ότι η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης εξαρτάται από τρεις πυλώνες: περισσότερες επενδύσεις στην παραγωγή, θεσμούς που είναι προετοιμασμένοι και οργανωμένοι, και την πολιτική βούληση για αποτροπή και, αν χρειαστεί, για πόλεμο.

Ομως, μόνο η αύξηση της χρηματοδότησης για το υπάρχον αμυντικό σύστημα της Ευρώπης, δεν θα ικανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις, πρόσθεσε, εν μέρει λόγω της έλλειψης ενότητας.

«Πρέπει να αρχίσουμε να επενδύουμε τα χρήματά μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε σε θέση να πολεμήσουμε ως Ευρώπη, και όχι μόνο ως συλλογή 27 εθνικών «μικροσκοπικών στρατών», είπε, δανειζόμενος μια φράση του πρώην Υπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοσέπ Μπορέλ.

Η Ευρώπη θα μπορούσε αντ’ αυτού να δημιουργήσει —«όπως πρότειναν ήδη πριν από 10 χρόνια ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο Εμανουέλ Μακρόν και η Ανγκελα Μέρκελ»— μια ισχυρή, μόνιμη «ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη» 100.000 μελών, τόνισε.

Για να συμβάλει στην επίλυση του ζητήματος της πολιτικής βούλησης, ο Κουμπίλιους θέλει να ιδρύσει ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Η ιδέα είχε συζητηθεί από τον Μακρόν και την Μέρκελ.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας θα μπορούσε να αποτελείται από βασικά μόνιμα μέλη, μαζί με αρκετά εκ περιτροπής μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κράτους-μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου, συν την ηγεσία της ΕΕ: τους προέδρους της Κομισιόν και του Συμβουλίου».

Το προτεινόμενο Συμβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ο Κουμπίλιους.

«Συνολικά περίπου 10-12 μέλη, με αποστολή να συζητούν τα πιο σημαντικά ζητήματα στον τομέα της άμυνας, μερικά από τα οποία μόλις ανέφερα. Και όχι μόνο να συζητούν, αλλά και να προετοιμάζουν γρήγορα σημαντικές αποφάσεις», σημείωσε ο ευρωπαίος επίτροπος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News