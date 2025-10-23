Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Οδικός χάρτης για κοινή αμυντική στρατηγική

Η Ευρώπη μπαίνει σε μια νέα φάση αμυντικής ετοιμότητας, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετεί μια σαφή κατεύθυνση για την ανάγκη η ΕΕ να μπορεί να ενεργεί αυτόνομα και συντονισμένα απέναντι στις προκλήσεις ασφάλειας που διαμορφώνονται γύρω της.

Στο κείμενο των συμπερασμάτων, το οποίο αντικατοπτρίζει και τις θέσεις που είχε διατυπώσει η ελληνική κυβέρνηση υπογραμμίζεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να είναι καλύτερα εξοπλισμένα ώστε να αντιμετωπίζουν με μια «προσέγγιση 360 μοιρών» τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, φαίνεται να αποκτούν τη δική τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες.

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που χαράσσεται από τους ευρωπαίους ηγέτες τα κράτη μέλη καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση όλων των τομέων προτεραιότητας που έχουν καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τον χάρτη πορείας για την ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα που παρουσίασε η ύπατη εκπρόσωπος.

Το Συμβούλιο καλεί, επίσης, σε πλήρη αξιοποίηση του στρατηγικού προσανατολισμού της Ενωσης, ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει το σύνολο των σύγχρονων δυνατοτήτων που απαιτούνται, σε πλήρη συνάφεια με το ΝΑΤΟ και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας, μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ανταπόκριση της Ελενας Αποστολίδου, από τις Βρυξέλλες.

Κεντρικός στόχος είναι η μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και η κάλυψη κρίσιμων βιομηχανικών κενών, προκειμένου η ΕΕ να μπορεί να προμηθεύει εξοπλισμό σε επαρκείς ποσότητες και ρυθμούς.

Τα κράτη μέλη καλούνται να ολοκληρώσουν έως το τέλος του έτους τη διαδικασία σύστασης συνασπισμών ικανοτήτων σε όλους τους τομείς προτεραιότητας και να ξεκινήσουν συγκεκριμένα έργα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών μελών και υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της άμυνας όλων των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων συνόρων της Ενωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις άμεσες απειλές που αντιμετωπίζει η ανατολική πτέρυγα της ΕΕ και στην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην παροχή στήριξης προς τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Οι ηγέτες της ΕΕ επισημαίνουν, επίσης, τις εντατικές υβριδικές επιθέσεις που προέρχονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καθώς και τα περιστατικά παραβίασης του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.

Τονίζουν τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την ενίσχυση των αμυντικών και ασφαλιστικών τους δυνατοτήτων, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί σε έργα που θα ενισχύσουν τις κοινές ικανότητες, ιδίως στον τομέα της αντι-drone και της αεράμυνας.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί σε επιτάχυνση της κοινής ανάπτυξης διαστημικών πόρων και στην περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς άμυνας, με στόχο τη διασυνοριακή πρόσβαση στις αλυσίδες εφοδιασμού και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ζητά, επίσης, αποτελεσματική πολιτική εποπτεία και συντονισμό των υπουργών Αμυνας στο Συμβούλιο, μέσω ετήσιας έκθεσης για την πρόοδο στην αμυντική ετοιμότητα.

Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της ηπείρου.

Το μήνυμα που προκύπτει είναι σαφές: η Ευρώπη θέλει να σταθεί περισσότερο στα πόδια της, να προστατεύσει τα σύνορά της και να αποκτήσει τη στρατηγική αυτονομία που απαιτούν οι καιροί.

