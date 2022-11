Ευρωπαϊκή πρόταση για σύσταση ειδικού δικαστηρίου για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Τη σύσταση ενός ειδικού δικαστηρίου που θα δικάσει τα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία καθώς και μηχανισμούς που θα «αναγκάσουν» τη Μόσχα να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της χώρας την οποία πολιορκεί από τις 24 Φεβρουαρίου εισηγήθηκε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως προς το δεύτερο σκέλος, η Κομισιόν πρότεινε, συγκεκριμένα, τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας για τη διαχείριση των παγωμένων και ακινητοποιημένων δημοσίων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, την επένδυσή τους και τη χρήση των εσόδων υπέρ της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η Επιτροπή τόνισε ότι ενώ συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για τη σύσταση ενός ad hoc διεθνούς δικαστηρίου ή ενός εξειδικευμένου «υβριδικού» δικαστηρίου για τη διερεύνηση και τη δίωξη της Ρωσίας.

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τα φρικτά εγκλήματά της, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος της επίθεσης εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους», υπογράμμισε στη σχετική δήλωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ενώ συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προτείνουμε τη σύσταση ενός ειδικού δικαστηρίου, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών, για τη διερεύνηση και τη δίωξη του εγκλήματος της επιθετικότητας της Ρωσίας. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τη διεθνή κοινότητα για να λάβουμε την ευρύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξη για αυτό το εξειδικευμένο δικαστήριο», συμπλήρωσε.

Επίσης «η Ρωσία πρέπει να πληρώσει οικονομικά για την καταστροφή που προκάλεσε». «Η ζημιά που υπέστη η Ουκρανία υπολογίζεται σε 600 δισ. ευρώ. Η Ρωσία και οι ολιγάρχες της πρέπει να αποζημιώσουν την Ουκρανία για τη ζημιά και να καλύψουν το κόστος για την ανοικοδόμηση της χώρας. Εχουμε τα μέσα να κάνουμε τη Ρωσία να πληρώσει. Εχουμε μπλοκάρει 300 δισ. ευρώ από τα αποθεματικά της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας και έχουμε παγώσει 19 δισ. ευρώ από τα χρήματα των Ρώσων ολιγαρχών. Βραχυπρόθεσμα, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε, με τους εταίρους μας, μια δομή για τη διαχείριση αυτών των κεφαλαίων και την επένδυσή τους. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιούσαμε τα έσοδα για την Ουκρανία» εξήγησε.

«Θα εργαστούμε για μια διεθνή συμφωνία με τους εταίρους μας για να γίνει αυτό δυνατό. Και μαζί, μπορούμε να βρούμε νομικούς τρόπους για να το πετύχουμε. Τα φρικτά εγκλήματα της Ρωσίας δεν θα μείνουν ατιμώρητα», κατέληξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022