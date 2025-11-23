Ευρωπαϊκή αντιπρόταση – «ασπίδα» για την Ουκρανία

Τη δική τους τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία υπέβαλαν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου το απόγευμα της Κυριακής.

Μεταξύ άλλων, η πρόταση της Ευρώπης μειώνει τις προτεινόμενες περικοπές στο μέγεθος των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Το έγγραφο, που ήλθε σε γνώση του Reuters, συντάχθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης και προτείνει ως αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάστηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει επίσης ότι «διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωριστούν ως «de facto ρωσικές».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση καταρτίστηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του σχήματος E3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή.

Η αντιπρόταση χρησιμοποιεί την αμερικανική πρόταση ως βάση, αλλά προχωρεί σημείο προς σημείο με προτάσεις για απαλείψεις ή τροποποιήσεις.

Προτείνει οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Αρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει: «Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές», αναφέρεται στο κείμενο της αντιπρότασης.

Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μια υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα».

Ρούμπιο: Σημειώσαμε πρόοδο

«Οι σημερινές συναντήσεις ήταν οι πιο παραγωγικές και σημαντικές συναντήσεις μέχρι στιγμής σε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε που συμμετείχαμε», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο από τη Γενεύη όπου έγιναν συζητήσεις για την Ουκρανία.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν και ότι ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις αργότερα και συμπλήρωσε:

«Έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα εργασίας που βασίστηκε ήδη στις απόψεις όλων των σχετικών εμπλεκόμενων μερών και καταφέραμε να εξετάσουμε μερικά από αυτά τα θέματα τώρα, ένα προς ένα. Και νομίζω ότι έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο. Οι ομάδες μας έχουν πλέον αποσυρθεί στα δωμάτιά τους, καθώς επεξεργαζόμαστε ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν».

