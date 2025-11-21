Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εντολή Αρείου Πάγου για παραβίαση μέτρων πρόληψης

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης γύρω από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση σε εννέα Εισαγγελίες Εφετών της χώρας.

Στόχος είναι να διερευνηθεί αν παραβιάστηκαν τα μέτρα πρόληψης ασθενειών -όπως προβλέπονται από το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα- και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, είτε από κρατικούς λειτουργούς είτε από ιδιώτες.

Η εντολή εστάλη στους Εισαγγελείς Εφετών Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου, με οδηγία να διαβιβάσουν άμεσα στους κατά τόπους Εισαγγελείς Πρωτοδικών την επιστολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί αν έχουν τελεστεί και άλλες αυτεπάγγελτα διωκόμενες πράξεις.

Στην επιστολή του ο κ. Τσιάρας περιγράφει ένα πλέγμα παραβιάσεων που, όπως αναφέρει, θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο της κτηνοτροφικής παραγωγής και την ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Μεταξύ των καταγγελλόμενων ενεργειών βρίσκονται η παράλειψη δήλωσης νεκρών ζώων από κτηνοτρόφους – γεγονός που ακυρώνει τη διαδικασία υγειονομικής ταφής τους – οι παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων, καθώς και η εισαγωγή μη εγκεκριμένων εμβολίων από τρίτες χώρες, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε παράνομους εμβολιασμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε δηλώσεις πολιτικών και αγροτοσυνδικαλιστών που, σύμφωνα με την επιστολή, ενθάρρυναν τη μη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και προέτρεπαν στη χρήση μη αδειοδοτημένων εμβολίων, παρά τον κίνδυνο που εγκυμονεί η χρήση τους για την υγεία του ζωικού πληθυσμού και τη δημόσια ασφάλεια.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι ιδιαίτερα μεταδοτική νόσος, ικανή να πλήξει σοβαρά την ελληνική κτηνοτροφία αν τα μέτρα δεν τηρηθούν αυστηρά. Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, με το εύρος των εισαγγελικών Αρχών που καλούνται να κινητοποιηθούν, καταδεικνύει ότι η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει το ζήτημα ως εν δυνάμει απειλή για τον αγροτικό τομέα και τη δημόσια υγεία, εξετάζοντας πλέον το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών σε όλα τα επίπεδα.

Οι έρευνες ξεκινούν άμεσα, με την εντολή να κινηθούν με κατεπείγοντα χαρακτήρα και να αποδώσουν πλήρη εικόνα για το εύρος των πιθανών παραβάσεων σε όλη τη χώρα.

