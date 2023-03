Eurostat: Στο 5,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο – αλλά η ακρίβεια στα τρόφιμα επιμένει

Στο 5,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2023, από 6,5% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για τον τέταρτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη και τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση.

Σε επίπεδο ευρωζώνης ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Μάρτιο στο 6,9%, από 8,5% τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα παραμένει: είναι η τρομακτική και συνεχιζόμενη ακρίβεια στα τρόφιμα.

Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από το περασμένο φθινόπωρο οφείλεται κυρίως στη σημαντική πτώση των τιμών ενέργειας, όμως οι τιμές των τροφίμων συνέχισαν να αυξάνονται με διψήφια ποσοστά.

Τον Μάρτιο οι τιμές ενέργειας μειώθηκαν 14,7% σε ετήσια βάση μετά τη μείωσή τους κατά 5,8% τον Φεβρουάριο. Στον αντίποδα, οι τιμές των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού αυξήθηκαν 11,8% έναντι αύξησης 12,2% τον Φεβρουάριο και 12,8% τον Ιανουάριο.

Σε επίπεδο ευρωζώνης και πάλι τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάρτιο (15,4% έναντι 15,0% τον Φεβρουάριο).

Euro area #inflation at 6.9% in March 2023, down from 8.5% in February. Components: food, alcohol & tobacco +15.4%, other goods +6.6%, services +5.0%, energy -0.9% – flash estimate https://t.co/JanK9NcMzB pic.twitter.com/WzYZfXCEeM

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 31, 2023