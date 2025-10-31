Eurostat: Στο 1,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Περαιτέρω αποκλιμάκωση κατάγραψε ο πληθωρισμός στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Οκτώβριο, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή (31.10), ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών υποχώρησε στο 1,7%, από 1,8% τον Σεπτέμβριο και από 3,1% τον Οκτώβριο του 2024).

Ο πληθωρισμός υποχώρησε και σε επίπεδα Ευρωζώνης, σε 2,1% από 2,2% τον Σεπτέμβριο.

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατέγραψε τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Η Κύπρος είχε τον χαμηλότερο (0,3%) και ακολούθησαν η Γαλλία (0,9%), η Ιταλία (1,3%) και η Φινλανδία (1,5%).

Ο υψηλότερος πληθωρισμός έπληξε την Εσθονία με 4,5%, για να ακολουθήσουν η Λετονία (4,2%), η Κροατία και η Αυστρία 4% και η Σλοβακία (3,8%).

Η Γερμανία για έναν ακόμη μήνα κατέγραψε πληθωρισμό (2,3%) υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

