Eurostat: Οι Ελληνες δούλεψαν περισσότερο στην Ευρώπη και το 2024

Πόση ώρα δουλεύουν οι Ευρωπαίοι; Και πόση ώρα οι Ελληνες; Τα αποτελέσματα της έρευνας της Eurostat είναι αποκαλυπτικά: οι έλληνες εργαζόμενοι είναι αυτοί που δουλεύουν περισσότερο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (προσοχή: δεν δουλεύουν απαραίτητα παραγωγικά, καθώς η παραγωγικότητα στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα χαμηλή, δουλεύουν απλώς περισσότερο).

O μέσος όρος του εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου των Ευρωπαίων, ηλικίας 20-64 ετών, για το 2024 ήταν 36 ώρες – μειωμένο μάλιστα κατά μία ώρα, σε σχέση με το 2014 (37 ώρες).

Και όπως καταδεικνύουν τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2024, οι Ελληνες είναι αυτοί που δουλεύουν περισσότερο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, με 38,9 ώρες εβδομαδιαίως.

Το ίδιο αριθμό εργατοωρών ανά εβδομάδα κατείχε η Ελλάδα και για το 2023.

Μετά τους Ελληνες, ακολουθούν οι Βούλγαροι με 39 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας. Σύμπτωση ή όχι, αυτές οι πολίτες αυτών των δύο χωρών, Βουλγαρίας και Ελλάδας, έχουν το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα στην ΕΕ.

Ακολουθούν σε ώρες εργασίας οι Πολωνοί (38,9 ώρες), οι Ρουμάνοι (38,8 ώρες) και στην πέμπτη θέση Λιθουανοί και Λετονοί (με 38,3 ώρες). Στην Κύπρο ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας είναι 38.

In 2024, people aged 20-64 worked (both full and part time) an average of 36.0 hours per week in their main job.💼⏱️

Longest in:

🇬🇷Greece (39.8 hours)

🇧🇬Bulgaria (39.0)

Shortest:

🇳🇱Netherlands (32.1 hours)

🇩🇰Denmark, 🇩🇪Germany & 🇦🇹Austria (all 33.9)

👉 https://t.co/gpT55nZB9D pic.twitter.com/6kfggxGKJ1

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) May 14, 2025