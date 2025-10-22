Eurostar: Διώροφα τρένα στη σήραγγα της Μάγχης

Η Eurostar αποκάλυψε τα σχέδιά της να θέσει σε λειτουργία για πρώτη φορά διώροφα τρένα στη σήραγγα της Μάγχης.

Ο σιδηροδρομικός φορέας που διασχίζει τη Μάγχη επιβεβαίωσε ότι θα παραγγείλει έως και 50 τρένα από την εταιρεία Alstom, αυξάνοντας το μέγεθος του στόλου του κατά σχεδόν ένα τρίτο.

Τα σχέδια επέκτασης θα περιλαμβάνουν σημαντικές επενδύσεις σε ένα αμαξοστάσιο στο Λονδίνο.

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το αν η εγκατάσταση διαθέτει αρκετό χώρο για να χρησιμοποιηθεί τόσο από την Eurostar όσο και από πιθανούς ανταγωνιστές, ανέφερε το BBC.

Βάσει της συμφωνίας ύψους δύο δισ. ευρώ, που επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη, η Eurostar έχει παραγγείλει 30 τρένα «Celestia», με την επιλογή για ακόμα 20.

Η Eurostar αναμένει να αρχίσει να χρησιμοποιεί τα πρώτα έξι τρένα το 2031.

Κάθε τρένο θα έχει μήκος 200 μέτρα. Εάν δύο συρμοί ταξιδεύουν μαζί, όπως συμβαίνει σήμερα, η αμαξοστοιχία θα φτάνει τα 400 μέτρα σε μήκος και τις 1.080 θέσεις επιβατών.

Αυτά θα είναι τα πρώτα διώροφα τρένα υψηλής ταχύτητας που θα διέρχονται από τη σήραγγα της Μάγχης.

Το μόνο διώροφο τρένο που έχει εμφανιστεί ποτέ στους σιδηροδρόμους της Βρετανίας, ταξίδεψε για λίγο το 1949.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Eurostar, Γκουεντολίν Καζενάβ, δήλωσε ότι είναι «ιδιαίτερα περήφανη που φέρνει για πρώτη φορά διώροφα τρένα στο Ηνωμένο Βασίλειο», προσθέτοντας ότι θα προσφέρουν «εξαιρετική άνεση».

Το 2024, η Eurostar μετέφερε 19,5 εκατομμύρια επιβάτες. Στόχος της εταιρείας, σύμφωνα με την Καζενάβ, είναι να αυξήσει αυτόν τον αριθμό σε 30 εκατομμύρια.

Η εταιρεία δήλωσε ότι ένας στόλος νέων τρένων, μερικά από τα οποία θα αντικαταστήσουν παλαιότερα, θα οδηγήσει σε αύξηση 30% των τρένων που εξυπηρετούν το Λονδίνο.

Η συμφωνία για τα διώροφα τρένα έρχεται μετά την ανακοίνωση της Eurostar τον Ιούνιο ενός σχεδίου επέκτασης που περιλαμβάνει νέες διαδρομές από το Λονδίνο προς τη Γενεύη και τη Φρανκφούρτη.

Ωστόσο, φαίνεται απίθανο τα διώροφα τρένα να γίνουν ο κανόνας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Βρετανίας, ανέφερε το BBC.

Επειδή οι σιδηρόδρομοι της Βρετανίας κατασκευάστηκαν πριν από 200 περίπου χρόνια, οι περισσότερες διαδρομές δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τόσο μεγάλα τρένα λόγω εμποδίων όπως σήραγγες και εναέριες γραμμές.

Το κόστος προσαρμογής του δικτύου εκτιμάται ότι θα είναι αστρονομικό.

Το πρόβλημα με το αμαξοστάσιο

Η Eurostar δήλωσε επίσης ότι θα επενδύσει 80 εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη του αποθηκευτικού χώρου Temple Mills στο Λονδίνο, ο οποίος είναι ο μόνος στο Ηνωμένο Βασίλειο που μπορεί να φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα τρένα που χρησιμοποιούνται στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Το αμαξοστάσιο, που ανήκει στον κρατικό οργανισμό London St Pancras Highspeed, χρησιμοποιείται επί του παρόντος αποκλειστικά από την Eurostar.

Η Eurostar είναι επίσης η μόνη εταιρεία που πραγματοποιεί δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, αλλά «στο χορό» θέλουν να μπουν και άλλες εταιρείες.

Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται η ισπανική νεοσύστατη Evolyn, η Virgin του Ρίτσαρντ Μπράνσον και μια συνεργασία μεταξύ της Gemini Trains και της Uber.

Το βρετανικό Γραφείο Σιδηροδρόμων και Οδών εξετάζει τις προτάσεις αυτών των εταιρειών για τη χρήση του Temple Mills, καθώς και τα σχέδια της Eurostar για την αύξηση των υπηρεσιών.

Η ρυθμιστική αρχή αναμένεται να λάβει απόφαση σχετικά με την πρόσβαση στο αμαξοστάσιο εντός των επόμενων εβδομάδων.

