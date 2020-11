Eurogroup: Εκταμίευση 767 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα, εύσημα για τα μέτρα στήριξης

Σε ανάρτησή του στο Twitter, στα αγγλικά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε: «Καλές ειδήσεις σήμερα από το Eurogroup, καθώς η δήλωσή του συμφωνεί ότι η δέσμευσή μας είναι σταθερή και ότι τα μέτρα οικονομικής ανακούφισης που υλοποιήσαμε κατά τη πανδημία ήταν αποτελεσματικά».

Good news from the Eurogroup today, as its statement agrees that our commitment to reforms is steadfast and that the economic relief measures we implemented during the pandemic have been effective. https://t.co/lSe67INZJl

